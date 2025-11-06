Komentarz walutowy: Czego spodziewać się po decyzji BoE?

- Kurs funta w stosunku do dolara pozostaje pod presją, z GBP/USD oscylującym w okolicach kluczowego poziomu wsparcia 1,3010 USD
- Kurs funta w stosunku do dolara pozostaje pod presją, z GBP/USD oscylującym w okolicach kluczowego poziomu wsparcia 1,3010 USD
W czwartek uwaga rynku skupiona jest na decyzji Banku Anglii, który najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na poziomie 4%. Mimo że wyliczane przez rynek swapów szanse na obniżkę wynoszą zaledwie 24%, to w tle rośnie presja na niespodziewane takie ruchy ze względu na słabsze dane inflacyjne (3,8% w wrześniu, poniżej oczekiwanego szczytu 4%) oraz pogarszające się perspektywy gospodarcze. Rynek zdaje się jednak preferować ostrożność do czasu po ogłoszeniu budżetu przez kanclerz Rachel Reeves, która zapowiada wzrost podatków, co może spowolnić wzrost PKB.
Skutki ewentualnych podwyżek podatków będą znane przed kolejnym posiedzeniem Komitetu Polityki Pieniężnej w lutym, więc wydaje się to najrozsądniejszy moment na obniżenie stóp procentowych. Rynek wydaje się podzielać tę opinię – przed posiedzeniem Banku Anglii rynek swapów wycenia prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w lutym na 56%.
Kurs funta w stosunku do dolara pozostaje pod presją, z GBP/USD oscylującym w okolicach kluczowego poziomu wsparcia 1,3010 USD, znacznie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej – sygnału technicznego bardzo negatywnego dla brytyjskiej waluty. Zapowiedzi wzrostu podatków oraz spadające rentowności brytyjskich obligacji (10-letnie gilty tanieją o 27 pb) potęgują presję na osłabienie funta. Ewentualne mniej gołębie stanowisko Banku Anglii lub brak wsparcia dla grudniowej obniżki mógłby wywołać krótkoterminową korektę wzrostową funta, jednak obecne nastroje zdają się faworyzować dalszą słabość waluty.
Kluczowym elementem dzisiejszego posiedzenia BoE może okazać się raport dotyczący polityki pieniężnej, który będzie po raz pierwszy zawierał szczegółowe sekcje opisujące decyzje głosowania poszczególnych członków, co ma na celu zwiększenie przejrzystości działań Komitetu Polityki Pieniężnej
Tymczasem polski złoty zareagował na ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej cięciem stóp o 25 pb do 4,25%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku i motywowane spadkiem inflacji do 2,8% r/r w październiku oraz poprawionymi prognozami inflacyjnymi na lata 2025-2026. Ta decyzja otwiera drogę do kolejnych łagodzeń polityki pieniężnej w Polsce, choć RPP wskazuje na ryzyka inflacyjne związane z polityką fiskalną i wzrostem wynagrodzeń. Inwestorzy będą teraz oczekiwać na konferencję prezesa Glapińskiego, która powinna dostarczyć dodatkowych wskazówek odnośnie dalszych decyzji monetarnych oraz oceny wpływu obecnego otoczenia gospodarczego na złotego. Start konferencji o godzinie 15:00.
Mateusz Czyżkowski
Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨
Komentarz Giełdowy: Przełomowy tydzień na rynkach
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.