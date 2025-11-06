Komentarz walutowy: Czego spodziewać się po decyzji BoE?

W czwartek uwaga rynku skupiona jest na decyzji Banku Anglii, który najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na poziomie 4%. Mimo że wyliczane przez rynek swapów szanse na obniżkę wynoszą zaledwie 24%, to w tle rośnie presja na niespodziewane takie ruchy ze względu na słabsze dane inflacyjne (3,8% w wrześniu, poniżej oczekiwanego szczytu 4%) oraz pogarszające się perspektywy gospodarcze. Rynek zdaje się jednak preferować ostrożność do czasu po ogłoszeniu budżetu przez kanclerz Rachel Reeves, która zapowiada wzrost podatków, co może spowolnić wzrost PKB.

Skutki ewentualnych podwyżek podatków będą znane przed kolejnym posiedzeniem Komitetu Polityki Pieniężnej w lutym, więc wydaje się to najrozsądniejszy moment na obniżenie stóp procentowych. Rynek wydaje się podzielać tę opinię – przed posiedzeniem Banku Anglii rynek swapów wycenia prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w lutym na 56%.

Kurs funta w stosunku do dolara pozostaje pod presją, z GBP/USD oscylującym w okolicach kluczowego poziomu wsparcia 1,3010 USD, znacznie poniżej 200-dniowej średniej kroczącej – sygnału technicznego bardzo negatywnego dla brytyjskiej waluty. Zapowiedzi wzrostu podatków oraz spadające rentowności brytyjskich obligacji (10-letnie gilty tanieją o 27 pb) potęgują presję na osłabienie funta. Ewentualne mniej gołębie stanowisko Banku Anglii lub brak wsparcia dla grudniowej obniżki mógłby wywołać krótkoterminową korektę wzrostową funta, jednak obecne nastroje zdają się faworyzować dalszą słabość waluty.​

Kluczowym elementem dzisiejszego posiedzenia BoE może okazać się raport dotyczący polityki pieniężnej, który będzie po raz pierwszy zawierał szczegółowe sekcje opisujące decyzje głosowania poszczególnych członków, co ma na celu zwiększenie przejrzystości działań Komitetu Polityki Pieniężnej

Tymczasem polski złoty zareagował na ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej cięciem stóp o 25 pb do 4,25%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku i motywowane spadkiem inflacji do 2,8% r/r w październiku oraz poprawionymi prognozami inflacyjnymi na lata 2025-2026. Ta decyzja otwiera drogę do kolejnych łagodzeń polityki pieniężnej w Polsce, choć RPP wskazuje na ryzyka inflacyjne związane z polityką fiskalną i wzrostem wynagrodzeń. Inwestorzy będą teraz oczekiwać na konferencję prezesa Glapińskiego, która powinna dostarczyć dodatkowych wskazówek odnośnie dalszych decyzji monetarnych oraz oceny wpływu obecnego otoczenia gospodarczego na złotego. Start konferencji o godzinie 15:00.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB