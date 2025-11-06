Konferencja Prezesa Glapińskiego - Długoterminowa inflacja w celu NBP

- Prezes Glapiński wskazał na dużą skalę obniżek w tym roku. Został położony nacisk na pozytywny wpływ niższych stóp procentowych na wzrost gospodarczy.
- Jak stwierdził Prezes Glapiński — decyzja ta była usprawiedliwiona sukcesem dotychczasowej polityki NBP w sprowadzeniu inflacji do celu inflacyjnego, co było rezultatem długoterminowej perspektywy.
- Spadła inflacja bazowa. RPP prognozuje, że inflacja w przyszłym roku będzie mniejsza, niż zakładały to dotychczasowe predykcje. Inflacja utrzymuje się poniżej górnego ograniczenia celu inflacyjnego NBP na całej długości prognozy NBP.
- Silna jest też koniunktury. Rośnie akcja kredytowa, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa — w tym budownictwo. Następstwem czego ma być wzrost inwestycji co jak stwierdził prezes glapiński — ma pozwolić na znaczny wzrost bez presji inflacyjnej.
- Jako istotny czynnik niepewności RPP wskazuje na alokacje środków z KPO.
- Do tych czynników należą również ceny energii oraz dynamika cen detalicznych — jednak dla tej drugiej trend jest korzystny.
- Słabnie rynek pracy. Zmniejsza się zatrudnienie oraz wzrost płac co jak twierdzi Prezes Glapiński — jest częścią strategi RPP.
- RPP zaniepokojone jest dużym deficytem sektora publicznego. Projekt budżetu zakłada spadek deficytu w przyszłym roku jednak pozostanie on na wysokim poziomie, co ograniczy przestrzeń do dalszego luzowania polityki.
- Obniżenie kosztu obsługi zadłużenia nie jest celem NBP, ale Prezes Glapiński wskazuje na spadek tego kosztu o 20 miliardów złotych w wyniku obniżek stóp.
- Wprowadzenie ETS2 zwiększy ceny ogrzewania oraz energii, ale RPP nie jest jeszcze w stanie jasno określić wpływu nowego systemu na inflację. W najgorszym scenariuszu system na zwiększyć inflacje o aż 2%.
- RPP wskazuje, że pomimo wyższych stóp procentowych Polska rozwija się kilkukrotnie szybciej niż strefa Euro.
- Kolejne decyzje będą podejmowane na podstawie napływających danych, a RPP nie zobowiązuje się danej ścieżki polityki monetarnej. Priorytetem RPP jest stabilizacja długoterminowej inflacji.
- RPP jest blisko "stanu idealnego"
Złoty umocnił się do dolara na dzisiejszej sesji o 0,4%, w trakcie konferencji Prezesa Glapińskiego stracił on ok. 0,10%.
Ruchy złotego wobec Euro były ograniczone do 0,1%.
W czasie konferencji WIG20 stracił ok. 0,5%.
Prezes RPP przejawia znaczny optymizm odnośnie perspektyw zarówno inflacji jak i wzrostu gospodarczego.
Jednocześnie Prezes Glapiński zaznaczył wyraźnie, że optymizm nie oznacza automatycznie kontynuowania luzowania polityki monetarnej, a głównym mandatem NBP jest stabilizacja cen.
USDPLN (M5)
Źródło: xStation5
US100 zyskuje 1,5% 📈
Od listopada aż 40 milionów Amerykanów jest niedożywionych. Co to oznacza dla rynku?
Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.