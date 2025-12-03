EURUSD zyskuje 0,25% 📈Finalne PMI z Europy przekraczają prognozy

Niemcy Composite PMI Final: 52,4 (prognoza 52,1; poprzednio 52,1)
- Usługi: 53,1 (prognoza 52,7; poprzednio 52,7)
Francja – Composite PMI: 50,4 (prognoza 49,9; poprzednio 49,9)
- Usługi: 51,4 (prognoza 50,8; poprzednio 50,8)
Włochy Composite PMI: 53,8 (prognoza 52,8; poprzednio 53,1)
- Usługi: 55 (prognoza 53,9; poprzednio 54,0)
EURUSD (D1 interwał)
Kurs EURUSD wybija się dziś powyżej 50-sesyjnej średniej, a publikowane z Europy dane sprzyjają europejskiej walucie. Amerykański dolar traci, po oczekiwanym wzroście płynności w amerykańskim systemie finansowym i prawdopodobnym wyborze Kevina Hassetta na nowego szefa Fed.
Źródło: xStation5
Komentarz Giełdowy: Orkiestra AI wciąż gra, ale coraz ciszej
US OPEN: Rynek wchodzi w fazę wyczekiwania
🛢️ Natgas blisko 5 USD
Konferencja NBP - Czeka nas okres wait and see
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.