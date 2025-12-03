PILNE: Wyższy niż oczekiwano indeks PMI w sektorze usług w Wielkiej Brytanii. Funt lekko zyskuje 📈

Indeks PMI dla usług: wartość rzeczywista 51,3 (prognoza 50,5, poprzednio 52,3_ Dzisiejszy odczyt PMI dla sektora usług w Wielkiej Brytanii przyniósł wynik 51,3, a więc powyżej rynkowych oczekiwań na poziomie 50,5. Jednocześnie jest to spadek wobec poprzednich 52,3, co potwierdza wyhamowanie dynamiki w usługach. Sektor nadal pozostaje w fazie ekspansji, jednak wzrost jest wyraźnie słabszy niż miesiąc wcześniej. Mimo to lepszy od prognoz rezultat może być odebrany jako sygnał pewnej stabilizacji w warunkach wciąż niepewnego otoczenia gospodarczego. Funt kontynuuje niedawno rozpoczęte odbicie względem euro i dolara, mimo że rzeczywiste dane, zwłaszcza dotyczące zatrudnienia, wciąż sprzyjają powrotowi Banku Anglii do łagodzenia polityki. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.