EURUSD zyskuje 0,4% przed NFP 📈

O godzinie 14:30 poznamy kluczowe dane z amerykańskiego rynku pracy
Raport z amerykańskiego rynku pracy za sierpień jest dosyć trudny do oszacowania, zarówno przez dużą ilość szumu wynikającego z ceł i polityki migracyjnej, jak i efektów sezonowych (np. odnawianie kontaktów pracowników szkół). Rynkowy konsensus zakłada odczyt na poziomie 75 tys., czyli zaledwie 2 tys. więcej niż lipcu. Warto jednak podkreślić, że pierwsze skrzypce w ostatnim odczycie zagrały rekordowe rewizje w dół za dwa poprzednie miesiące, które sięgnęły blisko 260 tys.
Strategiczne zwolnienia aktualnym trendem
Najnowsze raporty ISM potwierdzają, że firmy szukają oszczędności poprzez zarządzanie rozmiarem kadr, często w celu wsparcia spadających marż, na których ciążą rosnące koszty czynników produkcji. Zdaniem producentów realizowanie postulatu “Make in America” staje się coraz trudniejsze przez wciąż rosnące ceny importowanych komponentów, a marże stoją pod znakiem zapytania nawet po 2-3 przeprowadzonych podwyżkach cen. Ponadto zwolnienia dotykają głównie wykwalifikowanych i wysoce opłacanych pracowników (np. inżynierów).
Jak widać mamy tu do czynienia zarówno z presją inflacyjną jak i spadającym popytem na pracę, jednak zamrożenie rekrutacji i projektów inwestycyjnych przypisywane jest często niepewności ekonomicznej i handlowej. Dla Fed może być to sygnał, że nawet powrót luzowania niekoniecznie wesprze rynek pracy, jeśli producenci wciąż nie będą mieli klarowniejszych perspektyw dla swojego biznesu.
Subindeks zatrudnienia ISM w przemyśle marginalnie odbił w sierpniu, jednak poniżej konsensusu rynkowego. Ogółem, oba sektory odnotowują spadek zatrudnienia (odczyt poniżej 50). Źródło: XTB Research, dane Macrobond
Liczba bezrobotnych rośnie
Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych konsekwentnie odbija, choć nie znajduje się jeszcze na alarmującym poziomie. Niemniej odczyty z ostatnich tygodni nie sugerują, aby sytuacja na rynku pracy miała ulec poprawie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Warto jednak zwrócić uwagę na tzw. “jednorazowe wydarzenia’. Tym może być powrót sporej ilości urzędników do pracy, po odmrożeniu środków federalnych w minionym miesiącu. Statystycznie sierpień również jest dosyć trudnym miesiącem do prognozowania. W ostatnich latach było nieco lepiej, ale patrząc na 30 letnią średnią, zazwyczaj sierpień przynosił rozczarowanie względem konsensusu. Sam Bloomberg wskazuje jednak, że bazując na danych wysokiej częstotliwości, dane z rynku pracy za sierpień powinny wypaść lepiej niż w lipcu. Jednocześnie jednak Bloomberg oczekuje negatywnej rewizji za lipiec, co potwierdziłoby negatywny trend na amerykańskim rynku pracy.
Oczywiście nie należy zapominać o innych punktach raportu, jak stopa bezrobocia, po której oczekuje się odbicie do 4,3% r/r oraz dynamiki płac, która ma obniżyć się do poziomu 3,7% r/r z poziomu 3,9% r/r. Dynamika płac powoli zbliża się do wartości 3,0%, która jest zgodna z osiągnięciem celu inflacyjnego w dłuższym terminie. Stopa bezrobocia pozostaje jeszcze poniżej prognozy Rezerwy Federalnej, ale jej odbicie w zasadzie zagwarantowałoby obniżkę we wrześniu. Jej mocniejszy wzrost mógłby z kolei doprowadzić do pojawienia się obaw o to, że Fed jest spóźniony w tym roku z obniżkami.
Bezrobocie, które utrzymuje się na poziomach przedepandemicznych, nie stanowiło do tej pory źródła ryzyka dla mandatu pełnego zatrudnienia Fed. Źródło: XTB Research, dane Bloomberg
EURUSD (H4)
Po wczorajszej słabości i odbiciu się kursu od 30-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA30, jasny fiolet), EURUSD wybija się dzisiaj byczo powyżej obu EMA, testując kluczowy opór w okolicy 1,169 w oczekiwaniu na potwierdzenie przez NFP rosnącej słabości amerykańskiego rynku pracy. Wyraźnie słabszy od oczekiwań raport, który nie pozostawiały złudzeń nawet kwestiom sezonowości mógłby pomóc EURUSD wybić się z trwającej od miesiąca konsolidacji, powyżej 1,172. Brak zaskoczeń powinien z kolei podtrzymać kurs pomiędzy EMA100 a 1,169.
Źródło: xStation5
