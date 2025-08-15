EURUSD zyskuje 0,5%📈

Dolar traci po słabych danych University of Michigan 📉

Kurs EURUSD rośnie dziś o ponad 0,5% i zbliża się do strefy lokalnych maksimów, rozpędzony słabością amerykańskiego dolara. Jednocześnie sentymenty na Wall Street spadły po publikacji danych Uniwersytetu Michigan, które wskazały na rozczarowująco słabsze nastroje konsumentów przy jednoczesnym wzroście oczekiwań inflacyjnych w amerykańskiej gospodarce.

Podobnie sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za lipiec wypadły minimalnie poniżej oczekiwań, co w połączeniu z 'niebezpiecznym' połączeniem słabych nastrojów konsumenta i rosnących oczekiwań inflacyjnych (5-letnie blisko 5%) stawia Fed w trudnym położeniu. Z jednej strony ogranicza szanse na szybsze cięcia stóp, a z drugiej wskazuje, że utrzymywanie ich nadal wysoko może kosztować gospodarkę jeszcze większe tąpnięcie w nastrojach gospodarstw domowych.

14:30, USA - Sprzedaż detaliczna za lipiec, 0,5% vs oczekiwana 0,6% m/m vs 0,6% poprzednio

Sprzedaż bazowa: 0,3% vs 0,3% m/m prognoz vs 0,5% poprzednio

Ceny eksportu: 0,1% m/m vs 0,1% prognoz i 0,5% poprzednio

Ceny importu: 0,5% m/m vs 0,1% prognoz i 0,1% poprzednio

14:30, USA - NY Fed Manufacturing, za sierpień: 11.5 oczekiwane 0 vs 5,5 poprzednio

15:15, USA - Produkcja przemysłowa (wstępny odczyt, za lipiec) -0,1% m/m vs oczekiwane 0% po 0,3% w czerwcu

16:00 - USA, Sentymenty konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan (wstępne, za sierpień) 58,6 vs oczekiwane 62 vs 61,7 poprzednio

Indeks oceny sytuacji bieżącej: 60,9 vs 67,5 prognoz i 68 poprzednio

Indeks oczekiwań: 57,2 vs oczekiwane 58,4 i 57,7 poprzednio

Inflacja krótkoterminowa (oczekiwania):3,9% vs 3,4% prognoz i 3,4% poprzednio

Inflacja długoterminowa (oczekiwana) 4,9% vs 4,5% prognoz i 4% w lipcu

EURUSD (wykres D1)

Eurodolar odbił się od EMA50 na interwale dziennym i rośnie dziś powyżej 1.171. Wolumen transakcji nieznacznie słabnie.

Źródło: xStation5

EURUSD (wykres H1)

Źródło: xStation5