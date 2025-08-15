EURUSD zyskuje 0,5%📈

Dolar traci po słabych danych University of Michigan 📉
Kurs EURUSD rośnie dziś o ponad 0,5% i zbliża się do strefy lokalnych maksimów, rozpędzony słabością amerykańskiego dolara. Jednocześnie sentymenty na Wall Street spadły po publikacji danych Uniwersytetu Michigan, które wskazały na rozczarowująco słabsze nastroje konsumentów przy jednoczesnym wzroście oczekiwań inflacyjnych w amerykańskiej gospodarce.
Podobnie sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za lipiec wypadły minimalnie poniżej oczekiwań, co w połączeniu z 'niebezpiecznym' połączeniem słabych nastrojów konsumenta i rosnących oczekiwań inflacyjnych (5-letnie blisko 5%) stawia Fed w trudnym położeniu. Z jednej strony ogranicza szanse na szybsze cięcia stóp, a z drugiej wskazuje, że utrzymywanie ich nadal wysoko może kosztować gospodarkę jeszcze większe tąpnięcie w nastrojach gospodarstw domowych.
14:30, USA - Sprzedaż detaliczna za lipiec, 0,5% vs oczekiwana 0,6% m/m vs 0,6% poprzednio
- Sprzedaż bazowa: 0,3% vs 0,3% m/m prognoz vs 0,5% poprzednio
- Ceny eksportu: 0,1% m/m vs 0,1% prognoz i 0,5% poprzednio
- Ceny importu: 0,5% m/m vs 0,1% prognoz i 0,1% poprzednio
14:30, USA - NY Fed Manufacturing, za sierpień: 11.5 oczekiwane 0 vs 5,5 poprzednio
15:15, USA - Produkcja przemysłowa (wstępny odczyt, za lipiec) -0,1% m/m vs oczekiwane 0% po 0,3% w czerwcu
16:00 - USA, Sentymenty konsumentów wg. Uniwersytetu Michigan (wstępne, za sierpień) 58,6 vs oczekiwane 62 vs 61,7 poprzednio
- Indeks oceny sytuacji bieżącej: 60,9 vs 67,5 prognoz i 68 poprzednio
- Indeks oczekiwań: 57,2 vs oczekiwane 58,4 i 57,7 poprzednio
- Inflacja krótkoterminowa (oczekiwania):3,9% vs 3,4% prognoz i 3,4% poprzednio
- Inflacja długoterminowa (oczekiwana) 4,9% vs 4,5% prognoz i 4% w lipcu
EURUSD (wykres D1)
Eurodolar odbił się od EMA50 na interwale dziennym i rośnie dziś powyżej 1.171. Wolumen transakcji nieznacznie słabnie.
Źródło: xStation5
EURUSD (wykres H1)
Źródło: xStation5
