⏫Gaz ziemny odbija niemal 2%

Po początkowych spadkach gaz ziemny wyraźnie odbija wobec oczekiwania wyższych temperatur w kolejnych tygodniach

Gaz ziemny pozostawał pod presją od 20 czerwca wobec ograniczonego popytu na gaz ze strony elektrowni gazowych, niż początkowo oczekiwano. Wobec tego wzrost zapasów w ostatnich tygodniach był wyższy niż standardowo. Temperatury pozostają jednak wysokie i najnowsze prognozy wskazują, że lipiec i sierpień mają być bardzo ciepłe. Ostatnie dane pokazały, że zapasy wzrosły nieco mocniej niż oczekiwano, ale mniej niż wskazywała na to 5 letnia średnia. Jeśli taki trend utrzymałby się w kolejnych tygodniach, zapasy zbliżą się do 5 letniej średniej. Sezonowo gaz zwykle był już po lokalnym dołki na przełomie czerwca i lipca.

Temperatury w większości stanów mają być wyższe niż standardowo. Źródło: NOAA

Zapasy gazu wzrosły w ostatnim czasie nieco mniej od oczekiwań. W najbliższych tygodniach wzrost zapasów powinien być ograniczony. To kluczowy sezonowy okres wzrostów na rynku gazu. Źródło: Bloomberg Finance LP

Sezonowo gaz powinien obecnie znajdować się w trendzie wzrostowym. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena gazu odbija dzisiaj, pomimo otwarcia luką spadkową. Gaz przymierza się do przekroczenia poziomu 200 sesyjnej średniej. Jeśli się to uda, będzie to kolejne fejkowe wybicie, podobne do tych, które miały miejsce w kwietniu oraz maju. W tych dwóch poprzednich przypadkach po przekroczeniu 200 sesyjnej średniej, wzrosty wynosiły w pierwszych fazach ok. 17-18%. Źródło: xStation5