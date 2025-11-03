GBPUSD poniżej ważnego wsparcia 📉

Najważniejsze wnioski Jak wygląda sytuacja techniczna na GBPUSD?

Gdzie znajdują się kluczowe poziomy wsparcia oporu?

Patrząc technicznie na wykres pary walutowej GBPUSD na interwale dziennym (D1), możemy mieć do czynienia z potencjalną zmianą trendu. Cena od stycznia znajdowała się w trendzie wzrostowym, który wyhamował na początku lipca tego roku. Dwukrotnie podejmowana była próba wybicia powyżej oporu przy poziomie 1,3750, jednak bez powodzenia, co doprowadziło do głębszego cofnięcia. Aktualnie kurs znajduje się poniżej średniej 100-okresowej, zaznaczonej na wykresie niebieską linią. Dodatkowo cena testuje kluczowe wsparcie horyzontalne w rejonie 1,3015–1,3045, wynikające zarówno ze współczynnika 38,2% Fibo, jak i wcześniejszych reakcji cenowych. Jeżeli dojdzie do skutecznego wybicia w dół, cena może zmierzać w kierunku kolejnego wsparcia Fibo 50%, bądź nawet w okolice 1,2725, gdzie przebiega współczynnik 61,8%. GBPUSD – interwał D1. Źródło: xStation5 Przechodząc na niższy interwał (H4), od połowy września obserwujemy wyraźną tendencję spadkową. Dwukrotnie pojawiły się korekty o zbliżonym zasięgu, zaznaczone czerwonymi prostokątami, po których cena powracała do ruchu w dół. Aktualnie kurs znajduje się w rejonie lokalnych dołków, a utrzymanie się poniżej wsparcia 1,3015–1,3045 może prowadzić do kontynuacji spadków. W przypadku ewentualnego odreagowania, pierwszym celem dla kupujących może być poziom 1,3260, gdzie w przeszłości występowały reakcje cenowe. Kolejnym oporem pozostaje rejon 1,3300, gdzie przebiega zarówno średnia 100-okresowa, jak i górne ograniczenie geometrii 1:1. GBPUSD – interwał H4. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.