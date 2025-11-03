PMI z Europy niewiele powyżej oczekiwań📈Euro i Frank tracą💶

Indeksy PMI (produkcyjne) z Europy za Październik:
- Polska: 48.8 (Oczekiwane 48.6, Poprzedni 48)
- Hiszpania: 52.1 (Oczekiwane 51.7, Poprzednie 51.5)
- Szwajcaria: 48.2 (Oczekiwane 47.5, Poprzednie 46.3)
- Niemcy: 49.6 (Oczekiwane 49.6, Poprzednie 49.5)
- Włochy: 49.9 (Oczekiwane 49.2, Poprzednie 49)
- Francja: 48.8 (Oczekiwane 48.3, Poprzednie 48,2)
- Strefa Euro: 50 (Oczekiwane 50, Poprzednie 49,8)
Dzisiejsza publikacja indeksu PMI produkcyjnego dla Państw Europy wskazuje na wyraźne i szerokie odbycie nastrojów w powiązanych sektorach pod koniec roku. Odbycie to nie jest jednak równe. Wyjątkowo dobrze radzi sobie Hiszpania oraz Włochy, które zaskoczyły najbardziej na plus. Hiszpanii udało się przekroczyć wartość 50 co oznacza oczekiwania realnej ekspansji działalności. Lepiej radzą sobie też większe i bardziej zdywersyfikowane gospodarki, te mniejsze jak np. Norwegia, Czechy i Szwajcaria radzą sobie wyraźnie gorzej.
Wzrost również nie jest stabilny. O ile wzrost PMI w krajach jak np. Polska jest równomierny i systematyczny to kraje zachodu mają problemy z wytyczeniem wyraźnego trendu.
Najważniejszy jest odczyt z Niemiec oraz Strefy Euro. Niemcy odbili się od dramatycznego poziomu 42 na początku roku i od kilku miesięcy utrzymują się na płaskowyżu w okolicach wartości 49 co oznacza warunki poprawne, ale przy wątpliwych perspektywach wzrostu. W podobnej sytuacji jest PMI dla strefy Euro, jednak wypada on lepiej, utrzymując się na poziomie 50 co pozwala kontrolować perspektywy inflacyjne bez nadmiernego poświęcenia wzrostu gospodarczego.
PMI z Europy dają inwestorom powody do umiarkowanego optymizmu odnośnie perspektyw gospodarczych europy na najbliższe miesiące, jednak nie sygnalizują one zaadresowania strukturalnych problemów europejskiego przemysłu.
Na pogląd sytuacyjny mogą wpłynąć również PMI z UK, Kanady i USA, które pozwolą uformować pełniejszy obraz sytuacji.
Publikacje danych wspierają pozytywne otwarcie tygodnia na parkietach w Europie, wszystkie główne indeksy notują umiarkowane wzrosty poza FTSE100. Na rynku walutowym można obserwować osłabienie się Franka oraz Euro.
EURUSD (D1)
Źródło: xStation5
💷 GBPUSD zyskuje 0,2% przed BOE
Wykres dnia - Złoto (06.11.2025)
PILNE: Wysoki odczyt danych Challengera z USA
Pilne: Norges Bank utrzymuje stopy zgodnie z oczekiwaniami 💡
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.