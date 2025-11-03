PMI z Europy niewiele powyżej oczekiwań📈Euro i Frank tracą💶

Indeksy PMI (produkcyjne) z Europy za Październik:

Polska: 48.8 (Oczekiwane 48.6, Poprzedni 48)

Hiszpania: 52.1 (Oczekiwane 51.7, Poprzednie 51.5)

Szwajcaria: 48.2 (Oczekiwane 47.5, Poprzednie 46.3)

Niemcy: 49.6 (Oczekiwane 49.6, Poprzednie 49.5)

Włochy: 49.9 (Oczekiwane 49.2, Poprzednie 49)

Francja: 48.8 (Oczekiwane 48.3, Poprzednie 48,2)

Strefa Euro: 50 (Oczekiwane 50, Poprzednie 49,8)

Dzisiejsza publikacja indeksu PMI produkcyjnego dla Państw Europy wskazuje na wyraźne i szerokie odbycie nastrojów w powiązanych sektorach pod koniec roku. Odbycie to nie jest jednak równe. Wyjątkowo dobrze radzi sobie Hiszpania oraz Włochy, które zaskoczyły najbardziej na plus. Hiszpanii udało się przekroczyć wartość 50 co oznacza oczekiwania realnej ekspansji działalności. Lepiej radzą sobie też większe i bardziej zdywersyfikowane gospodarki, te mniejsze jak np. Norwegia, Czechy i Szwajcaria radzą sobie wyraźnie gorzej.

Wzrost również nie jest stabilny. O ile wzrost PMI w krajach jak np. Polska jest równomierny i systematyczny to kraje zachodu mają problemy z wytyczeniem wyraźnego trendu.

Najważniejszy jest odczyt z Niemiec oraz Strefy Euro. Niemcy odbili się od dramatycznego poziomu 42 na początku roku i od kilku miesięcy utrzymują się na płaskowyżu w okolicach wartości 49 co oznacza warunki poprawne, ale przy wątpliwych perspektywach wzrostu. W podobnej sytuacji jest PMI dla strefy Euro, jednak wypada on lepiej, utrzymując się na poziomie 50 co pozwala kontrolować perspektywy inflacyjne bez nadmiernego poświęcenia wzrostu gospodarczego.

PMI z Europy dają inwestorom powody do umiarkowanego optymizmu odnośnie perspektyw gospodarczych europy na najbliższe miesiące, jednak nie sygnalizują one zaadresowania strukturalnych problemów europejskiego przemysłu.

Na pogląd sytuacyjny mogą wpłynąć również PMI z UK, Kanady i USA, które pozwolą uformować pełniejszy obraz sytuacji.

Publikacje danych wspierają pozytywne otwarcie tygodnia na parkietach w Europie, wszystkie główne indeksy notują umiarkowane wzrosty poza FTSE100. Na rynku walutowym można obserwować osłabienie się Franka oraz Euro.

EURUSD (D1)

Źródło: xStation5