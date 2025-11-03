Analiza techniczna SPA35 (03.11.2025)

- Jak wygląda sytuacja techniczna na SPA35
- Jak wygląda sytuacja techniczna na SPA35
Patrząc technicznie na wykres SPA35 na interwale czterogodzinowym, od dłuższego czasu możemy obserwować wyraźny trend wzrostowy. Cena dwukrotnie wykonała korektę rzędu 700 punktów, które zostały zaznaczone czerwonym prostokątem na poniższym wykresie, a następnie dochodziło do wyznaczania nowych wierzchołków. Aktualnie cena znajduje się w rejonach lokalnych maksimów, dlatego trend wzrostowy może być kontynuowany. Natomiast gdyby doszło do cofnięcia, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wsparcie przy poziomie 15 760 punktów, gdzie znajdują się wcześniejsze lokalne wierzchołki, a także dolne ograniczenie lokalnej geometrii 1:1, wynikającej z zaznaczonego na poniższym wykresie niebieskiego prostokąta – w przeszłości pojawiały się już dwie korekty o dokładnie tym samym zasięgu. Gdyby jednak okazało się, że potencjalna korekta będzie większa, kolejne wsparcia powinny stanowić odpowiednio poziomy 15 623 punktów i 15 420 punktów, które wynikają odpowiednio ze średniej 100-okresowej zaznaczonej czerwoną linią oraz z dużej wspomnianej wcześniej geometrii 1:1. Natomiast jeżeli trend wzrostowy będzie kontynuowany i dojdzie do przebicia ostatnich wierzchołków przy poziomie 16 150 punktów, wówczas wspomniane wcześniej geometrie należy przesunąć wraz z ruchem ceny, a w momencie wystąpienia ewentualnej korekty ich dolne ograniczenia będą stanowiły kluczowe wsparcia.
