PILNE: Mieszany odczyt ISM ↔️🚨

16:00 - Dane ISM produkcyjny z USA za Październik:
- ISM - Indeks: 49,5 (Oczekiwane: 48.7, Poprzedni 49,1)
- ISM - Zatrudnienie: 46 (Poprzedni: 45,3)
- ISM - indeks cen: 58 (Oczekiwany 61.7, Poprzedni 61.9)
- ISM - nowe zamówienia 49.4 (Poprzedni 48.9)
Najnowszy odczyt ISM (produkcyjny) za październik wskazał szereg trendów w Amerykańskiej gospodarce.
Przede wszystkim główny indeks ISM pozostaje w terytorium kontrakcji i pozostaje w trendzie spadkowym od Lutego 2025. Wartość wypadła też poniżej oczekiwań rynku, który oczekiwał niewielkiego wzrostu na poziomie 49,5 z 49,1.
Lepiej wypadł indeks zatrudnienia, który odnotował lekki wzrost. Wartości zatrudnienia rosną od sierpnia 2025 roku co może wskazywać na zmniejszającą się presję na rynku pracy w tym sektorze gospodarki.
Największy spadek wykazał indeks cen, który spadł z 61,9 na 58. Stanowi to już 5 z rzędu spadek tej wartości, znacznie poniżej oczekiwanego przez rynek poziomu stabilizacji na poziomie 61,7.
Wskazuje to na stopniowo ograniczające się możliwości przerzucania kosztów na klientów, warto jednak zachować w pamięci, że spadki odbywają się z poziomów ok. 69, co jest wartością bardzo wysoką, a korekty cen należało oczekiwać już jakiś czas temu.
Jednocześnie, lekki wzrost w segmencie nowych zamówień pokazuje, że firmy nie spowalniają inwestycji tak bardzo jak mogłyby to sugerować np. dane o cenach.
Dane pokazują schładzanie się amerykańskiego przemysłu, a większość wskaźników utrzymuje się w terytorium kontrakcji.
Kluczowe trendy oraz wskaźniki długoterminowego wzrostu jednak pokazują, że sytuacja jest w umiarkowanie lepsza niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Twierdzenie to wspierane jest przez dobry odczyt PMI z USA.
Rynek zareagował niewielkim spadkiem na głównym indeksie Wall Street oraz minimalnym osłabieniem się dolara.
US500 (M15)
EURUSD (M15)
Źródło: xStation5
Podsumowanie dnia: Korekta na Wall Street i dolarze 🗽EURUSD zyskuje
Kontrakty na kawę spadają wobec rekordowych dostaw z Brazylii do Europy
Kakao traci 3% wobec pozytywnych danych o zbiorach z Afryki Zachodniej
Bitcoin i Ethereum kontunnują spadki wobec słabych nastrojów Wall Street 📉
