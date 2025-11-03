PILNE: Mieszany odczyt ISM ↔️🚨

16:00 - Dane ISM produkcyjny z USA za Październik:

ISM - Indeks: 49,5 (Oczekiwane: 48.7, Poprzedni 49,1)

ISM - Zatrudnienie: 46 (Poprzedni: 45,3)

ISM - indeks cen: 58 (Oczekiwany 61.7, Poprzedni 61.9)

ISM - nowe zamówienia 49.4 (Poprzedni 48.9)

Najnowszy odczyt ISM (produkcyjny) za październik wskazał szereg trendów w Amerykańskiej gospodarce.

Przede wszystkim główny indeks ISM pozostaje w terytorium kontrakcji i pozostaje w trendzie spadkowym od Lutego 2025. Wartość wypadła też poniżej oczekiwań rynku, który oczekiwał niewielkiego wzrostu na poziomie 49,5 z 49,1.

Lepiej wypadł indeks zatrudnienia, który odnotował lekki wzrost. Wartości zatrudnienia rosną od sierpnia 2025 roku co może wskazywać na zmniejszającą się presję na rynku pracy w tym sektorze gospodarki.

Największy spadek wykazał indeks cen, który spadł z 61,9 na 58. Stanowi to już 5 z rzędu spadek tej wartości, znacznie poniżej oczekiwanego przez rynek poziomu stabilizacji na poziomie 61,7.

Wskazuje to na stopniowo ograniczające się możliwości przerzucania kosztów na klientów, warto jednak zachować w pamięci, że spadki odbywają się z poziomów ok. 69, co jest wartością bardzo wysoką, a korekty cen należało oczekiwać już jakiś czas temu.

Jednocześnie, lekki wzrost w segmencie nowych zamówień pokazuje, że firmy nie spowalniają inwestycji tak bardzo jak mogłyby to sugerować np. dane o cenach.

Dane pokazują schładzanie się amerykańskiego przemysłu, a większość wskaźników utrzymuje się w terytorium kontrakcji.

Kluczowe trendy oraz wskaźniki długoterminowego wzrostu jednak pokazują, że sytuacja jest w umiarkowanie lepsza niż może wydawać się na pierwszy rzut oka. Twierdzenie to wspierane jest przez dobry odczyt PMI z USA.

Rynek zareagował niewielkim spadkiem na głównym indeksie Wall Street oraz minimalnym osłabieniem się dolara.

US500 (M15)

EURUSD (M15)

Źródło: xStation5