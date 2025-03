GBPUSD traci 0,4% przed BoE 📉

馃挕Rosn膮ca inflacja i niepewno艣膰 geopolityczna najprawdopodobniej zach臋c膮 Bank Anglii do utrzymania st贸p

Bank Anglii niemal na pewno utrzyma polityk臋 bez zmian na swoim marcowym posiedzeniu. Inflacja pozostaje wysoka, a ryzyko jej wzrostu dodatkowo zwi臋ksza niepewno艣膰 geopolityczna w kontek艣cie zmian celnych. Z tego te偶 powodu oczekujemy, 偶e stopa g艂贸wna pozostanie na poziomie 4,5%.聽

Najwa偶niejsze informacje w kontek艣cie dzisiejszej decyzji:聽

Konsensus analityczny wskazuje na utrzymanie stopy referencyjnej na poziomie 4,5%.

Zak艂adany podzia艂 g艂os贸w w kontek艣cie utrzymania oraz obni偶enia st贸p to 7-2-0

Inflacja bazowa wzros艂a do 3% w styczniu z 2,5% w grudniu, przekraczaj膮c prognoz臋 BoE z lutego o 0,2 punktu procentowego.

Z drugiej jednak strony wzrost p艂ac i inflacja us艂ug by艂y ni偶sze od oczekiwa艅 (mimo i偶 nadal pozostaj膮 bardzo wysokie (6,1% dla p艂ac w sektorze prywatnym oraz 5% dla inflacji us艂ug).

Kr贸tkoterminowy wzrost inflacji i rosn膮ca niepewno艣膰 polityki handlowej stwarzaj膮 znaczne ryzyko dla perspektyw CPI, ale nie zmieniaj膮 pod艂o偶a po d艂ugoterminowe ci臋cia.

Warto pami臋ta膰, 偶e na ten moment Wielka Brytania unikn臋艂a radykalnych zmian w kontek艣cie ce艂.

Rynek oczekuje, 偶e BoE ponownie z艂agodzi polityk臋 monetarn膮 w maju i do ko艅ca roku zniesie stopy do 3,75% (z 4,5% obecnie).

Rozk艂ad g艂os贸w bankier贸w BoE wskazuje, 偶e to obni偶ki st贸p procentowych s膮 bardziej dominuj膮cym stanowiskiem banku ni偶 d艂u偶sze utrzymanie zacie艣niania. Mo偶e mie膰 to wp艂yw na notowania funta wzgl臋dem innych walut w d艂ugim terminie... 殴r贸d艂o: Bloomberg Financial LP

鈥 kr贸tkim terminie jednak na pewno nie. Inflacja odbi艂a za szybko, a sama dynamika wzrostu p艂ac nadal nie daje perspektyw na trwa艂y spadek presji cenowej w gospodarce. 殴r贸d艂o: XTB Research

Jak zareaguje GPBUSD?

Scenariuszem bazowym rynku jest utrzymanie st贸p i udzielenie zachowawczych komentarzy w kontek艣cie polityki. Bailey z Banku Anglii twierdzi, 偶e Wielka Brytania nie uniknie skutk贸w taryf USA 鈥 nawet je艣li nie znajduje si臋 na bezpo艣redniej linii ognia. Gubernator Banku Anglii przestrzeg艂 r贸wnie偶 rynki przed wyci膮ganiem zbyt daleko id膮cych wniosk贸w z tego, jak decydenci g艂osowali podczas ostatniego posiedzenia BoE, po tym jak niespodziewana zmiana dokonana przez jednego urz臋dnika sk艂oni艂a inwestor贸w do zwi臋kszenia zak艂ad贸w na kolejne obni偶ki st贸p procentowych.聽

Spodziewamy si臋, 偶e w tym przypadku g艂贸wny bankier r贸wnie偶 mo偶e udziela膰 o jastrz臋bim zabarwieniu maj膮c na uwadze dane makro, co teoretycznie wesprze膰 mo偶e trend wzrostowy na parze. Najwa偶niejszym wsparciem w 艣rednim terminie nieprzerwanie pozostaje obszar w okolicach 200-dniowej EMA (z艂ota krzywa wykresie), kt贸ra w przesz艂o艣ci stanowi艂a wa偶n膮 barier臋 trendu spadkowego.

殴r贸d艂o: xStation聽