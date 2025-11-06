Puls GPW: RPP ułatwia kredyty, inwestorzy wracają na WIG20

, rosnąc i przekraczając 3 000 pkt, wspierany przez banki i KGHM.

Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przynosi bardzo wyraźne odbicie po wcześniejszych spadkach. Na godziną 12:30 główny indeks, WIG20, zyskuje około 1,60%, przebijając symboliczny poziom 3 000 punktów. Takie umocnienie jest napędzane przede wszystkim przez spółki z sektora bankowego oraz surowcowego. Solidne wzrosty notują między innymi Santander Bank Polska, Pekao, PKO BP i mBank, co jest odzwierciedleniem ich dobrych wyników finansowych i pozytywnych oczekiwań odnośnie dalszego rozwoju, zwłaszcza w zakresie digitalizacji usług. Na froncie surowców, KGHM wykorzystuje odbicie cen miedzi na światowych rynkach, co wspiera notowania tej spółki oraz ogólną poprawę sentymentu w segmencie surowcowym.

Nie można pominąć kontekstu makroekonomicznego, który ma duże znaczenie dla bieżącej sytuacji. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp procentowych do poziomu 4,25%, co jest już czwartym takim krokiem w tym roku. Decyzja ta jest motywowana obserwowanym spadkiem inflacji w Polsce i przewidywaniami, że sytuacja inflacyjna będzie się nadal poprawiać. Ta polityka obniżania kosztu pieniądza sprzyja zwiększeniu dostępności kredytów oraz wspiera aktywność konsumencką i inwestycyjną, co jest dodatkowo potwierdzone najnowszymi danymi Eurostatu wskazującymi na wzrost sprzedaży detalicznej we wrześniu o 4%.

Warto zauważyć, że rynek wciąż pozostaje selektywny. Sektor technologiczny, a zwłaszcza spółka Asseco Poland, doświadcza dzisiaj korekty i spadków, co odzwierciedla ryzyka oraz wyzwania związane między innymi z decyzjami indeksowymi dotyczącymi składów MSCI.

Patrząc na szerokie spektrum indeksów, indeks średnich spółek mWIG40 notuje symboliczną dziś korektę na poziomie około 0,1%, podczas gdy indeks mniejszych spółek sWIG80 notuje skromny wzrost w granicach 0,1%. Oznacza to, że inwestorzy wykazują dzisiaj umiarkowaną ostrożność wobec segmentu średnich spółek, jednocześnie nieco lepsze nastawienie względem mniejszych podmiotów.

Dzisiejszy dzień na GPW to obraz rynkowego odbicia wspartego mocnymi fundamentami makroekonomicznymi i sektorowymi. Korzystna decyzja RPP oraz dane o wzroście konsumpcji nadają ton optymizmu, przy czym należy mieć na uwadze obecne napięcia i selektywność w konkretnych segmentach rynku. Całościowo sytuacja ta zwiastuje stabilizację i potencjał do dalszego wzrostu w kolejnych tygodniach, choć inwestorzy powinni zachować zdrowy dystans do zmienności i uważnie monitorować rozwój wydarzeń.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20(W20) ponownie przekroczyły poziom 3000 punktów. Bykom sprzyjają ostatnia decyzja RPP obniżająca stopy procentowe, a także relatywnie dobre informacje płynnące z sektora bankowego, które publikują dobre wyniki kwartalne. Najważniejsze wykładnicze średnie kroczące znajdują się dużo poniżej aktualnego poziomu notowań, co dodatkowo wzmacnia siłę wzrostów i stanowi solidne punkty wsparcia przy ewentualnej krótkoterminowej korekcie.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Na czwartkowej sesji GPW akcje PKO BP(PKO.PL) rosną o ponad 2% po opublikowaniu raportu kwartalnego, który potwierdza bardzo dobrą kondycję finansową banku. Silne wyniki wzmacniają pozytywny sentyment inwestorów wobec całego sektora bankowego. Spółka zaprezentowała dane za trzeci kwartał 2025 roku, pokazując systematyczny wzrost zysków i stabilne zarządzanie kosztami. Bank utrzymuje pozycję lidera rynku detalicznego w Polsce.

Kluczowe dane finansowe PKO BP (III kw. 2025):

Zysk netto: ok. 8 mld zł (wzrost z 6,9 mld zł r/r)

Zysk brutto: ponad 10,6 mld zł

Wynik z tytułu odsetek: 18,2 mld zł (vs. 16 mld zł rok wcześniej)

Wynik z prowizji i opłat: stabilny r/r

Koszty działania: 6,9 mld zł (umiarkowany wzrost)

Suma aktywów: 555 mld zł

Kapitał własny: 55,3 mld zł

Wartość księgowa na akcję: 44,21 zł

Zysk jednostkowy netto: 7,8 mld zł

Zysk na akcję: 6,25 zł

PKO BP utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową. Wysokie wyniki operacyjne i solidna baza kapitałowa budują zaufanie inwestorów, co przekłada się na wzrost wartości akcji i pozytywny odbiór banku na rynku.

Notowania Wieltonu(WLT.PL) na warszawskiej giełdzie spadają po publikacji raportu kwartalnego, który ujawnił wyraźne pogorszenie wyników finansowych. Inwestorzy reagują negatywnie na utrzymującą się stratę netto oraz ujemne przepływy pieniężne, co odzwierciedla trudną sytuację operacyjną spółki. Firma przedstawiła raport za trzeci kwartał 2025 roku, wskazując na rosnące wyzwania kosztowe i spadek rentowności. Mimo stabilnych przychodów, wyniki finansowe są zdecydowanie słabsze niż rok wcześniej.

Kluczowe dane finansowe Wieltonu (III kw. 2025):

Przychody ze sprzedaży: ok. 1,58 mld zł (na poziomie zbliżonym do 2024 roku)

Strata netto: ok. 135,7 mln zł (vs. 83 mln zł straty rok wcześniej)

Strata operacyjna: ponad 91 mln zł

Strata na akcję: -1,80 zł

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej: ujemne

Środki z działalności finansowej: wsparcie ograniczające spadek gotówki netto do ok. 15,5 mln zł

Aktywa: ponad 2 mld zł

Kapitał własny: ok. 415 mln zł

Wielton zmaga się z pogorszeniem efektywności operacyjnej i wzrostem kosztów. Ujemne przepływy i rosnąca strata netto pogarszają nastroje wokół spółki. Konieczne będą działania restrukturyzacyjne, aby przywrócić rentowność i odbudować zaufanie inwestorów.

BNP Paribas Bank Polska(BNPPP.PL) opublikował wyniki za trzeci kwartał 2025 roku, pokazując poprawę kluczowych wskaźników oraz stabilne dochody z działalności podstawowej. Bank pozostaje w dobrej kondycji i utrzymuje wysokie wskaźniki kapitałowe.

Kluczowe dane finansowe BNP Paribas Bank Polska (III kw. 2025):