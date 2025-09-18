⌚GBPUSD zyskuje przed BoE

Dzisiaj Bank Anglii ma utrzymać stopy bez zmian i kolejna obniżka może mieć miejsce dopiero w przyszłym roku

Bank Anglii najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na poziomie 4% podczas dzisiejszego posiedzenia i zwolni tempo redukcji bilansu aktywów (QT) z 100 mld GBP do 65 mld GBP rocznie, reagując na nadmierne wysokie rentowności rządowych obligacji i utrzymującą się inflację powyżej celu. Decyzja opublikowana zostanie o godzinie 13:00

Wysokie rentowności jako ryzyko dla rynków

Od ostatniego posiedzenia Komitetu rentowność 30-letnich obligacji brytyjskich znacznie wzrosła. Chociaż część tego wzrostu ma globalny charakter, to czynniki krajowe – m.in. obawy o sytuację fiskalną i skład popytu na dług – przyczyniły się do podwyżek rentowności. BoE szacuje, że QT może dodawać nawet 15–25 pb do rentowności 10-letnich obligacji, co zagraża płynności rynku i funkcjonowaniu programu sprzedaży papierów. Wobec tego istnieje szansa na spowolnienie redukcji bilansów, a w późniejszym czasie kompletne wygaszenie QT.

Wysoka inflacja wciąż problemem

Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 3,8%, zgodnie z projekcjami MPC, ale na poziomie wyraźnie powyżej celu. Pozytywnym aspektem jest spadek inflacji usługowej do 4,7%, choć pozostaje ona na bardzo wysokim poziomie.

Mimo sygnałów spowolnienia wzrostu (PKB Q2 +0,3%), skumulowane dane sugerują, że proces dezinflacji może być dłuższy, niż zakładano. To uzasadnia politykę utrzymania stóp procentowych bez zmian. Zdaniem Bloomberga, kolejna obniżka stóp procentowych mogłaby mieć miejsce dopiero na wiosnę przyszłego roku, co mogłoby przysłużyć się umocnieniu funta.

Inflacja w Wielkiej Brytanii rośnie i jest wysoka, nawet pomimo spadku dynamiki płac. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

Pierwsza w pełni wyceniona obniżka powinna mieć miejsce w kwietniu przyszłego roku. Źródło: Bloomberg Finance LP Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

GBPUSD w ważnym technicznym miejscu

GBPUSD testuje dzisiaj 1,3650, czyli najwyższego zamknięcia od 7 lipca. Dzisiaj funt zyskuje, wraz ze słabnącym dolarem, po wczorajszej decyzji Fed. Dalsza słabość dolara i ponowne przetestowanie 1,19 na EURUSD może prowadzić do testu ostatnich lokalnych szczytów z lipca w okolicach 1,3700. Niemniej, jeśli wydźwięk BoE byłby dzisiaj gołębi, możliwy będzie spadek w okolice wsparcia przy 1,36.