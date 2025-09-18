⌚GBPUSD zyskuje przed BoE

Dzisiaj Bank Anglii ma utrzymać stopy bez zmian i kolejna obniżka może mieć miejsce dopiero w przyszłym roku
Bank Anglii najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe na poziomie 4% podczas dzisiejszego posiedzenia i zwolni tempo redukcji bilansu aktywów (QT) z 100 mld GBP do 65 mld GBP rocznie, reagując na nadmierne wysokie rentowności rządowych obligacji i utrzymującą się inflację powyżej celu. Decyzja opublikowana zostanie o godzinie 13:00
Wysokie rentowności jako ryzyko dla rynków
Od ostatniego posiedzenia Komitetu rentowność 30-letnich obligacji brytyjskich znacznie wzrosła. Chociaż część tego wzrostu ma globalny charakter, to czynniki krajowe – m.in. obawy o sytuację fiskalną i skład popytu na dług – przyczyniły się do podwyżek rentowności. BoE szacuje, że QT może dodawać nawet 15–25 pb do rentowności 10-letnich obligacji, co zagraża płynności rynku i funkcjonowaniu programu sprzedaży papierów. Wobec tego istnieje szansa na spowolnienie redukcji bilansów, a w późniejszym czasie kompletne wygaszenie QT.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Wysoka inflacja wciąż problemem
Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 3,8%, zgodnie z projekcjami MPC, ale na poziomie wyraźnie powyżej celu. Pozytywnym aspektem jest spadek inflacji usługowej do 4,7%, choć pozostaje ona na bardzo wysokim poziomie.
Mimo sygnałów spowolnienia wzrostu (PKB Q2 +0,3%), skumulowane dane sugerują, że proces dezinflacji może być dłuższy, niż zakładano. To uzasadnia politykę utrzymania stóp procentowych bez zmian. Zdaniem Bloomberga, kolejna obniżka stóp procentowych mogłaby mieć miejsce dopiero na wiosnę przyszłego roku, co mogłoby przysłużyć się umocnieniu funta.
GBPUSD w ważnym technicznym miejscu
GBPUSD testuje dzisiaj 1,3650, czyli najwyższego zamknięcia od 7 lipca. Dzisiaj funt zyskuje, wraz ze słabnącym dolarem, po wczorajszej decyzji Fed. Dalsza słabość dolara i ponowne przetestowanie 1,19 na EURUSD może prowadzić do testu ostatnich lokalnych szczytów z lipca w okolicach 1,3700. Niemniej, jeśli wydźwięk BoE byłby dzisiaj gołębi, możliwy będzie spadek w okolice wsparcia przy 1,36.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.