Głębokie spadki w USA na koniec tygodnia!🚨

Obawy o skutki zamknięcia rządu, słaby odczyt danych z Uniwersytetu Michigan oraz odwrót od ryzyka doprowadzają do przedłużenia korekty na Wall Street!

Kontrakty US100 tracą ok. 1,9%

Kontrakty na Russel, i S&P 500 tracą ponad 1,3%

Od początku tygodnia możemy obserwować zauważane obniżenie apetytu na ryzyko inwestorów oraz ogólne pogorszenie sentymentu. Od gigantów technologicznych i AI rynek oczekuje już nie tylko Capexów i obietnic, ale również strategi monetyzacji oraz zwrotów z inwestycji w perspektywie kwartałów, a nie lat.

Sytuację pogarsza zamkniecie rządu USA, które stało się już najdłuższym w historii. Poprzednie epizody tego typu zakończone były ograniczonym wpływem na gospodarkę jednak sytuacja staje się coraz bardziej poważna co potwierdzają komentarze Kevina Hassetta będącym jednym z głównych doradców ekonomicznych białego domu. Hessett stwierdza, że skutki zamknięcia są „dużo gorszę niż oczekiwano” . Podobny pogląd na sytuację ma również Scott Bessent, który twierdzi, że duża część gospodarki USA już realnie znajduje się w recesji. Obawy te podziela również speaker izby reprezentantów — Johnson. Brak szybkiego zaadresowania problemu amerykańskiego budżetu może zepchnąć indeksy znacznie niżej jeśli kolejne ryzyka będą się realizować.

Dodatkowo rynek poznał wyniki raportu Uniwersytetu Michigan na temat sentymentu konsumenta oraz oczekiwań inflacyjnych, który również nie pozwala na poprawę nastroju na rynku. Uniwersytet wskazał na pogorszenie się sentymenty wśród konsumentów we wszystkich segmentach. Szczególnie duży spadek odnotowały „warunki bieżące”. Odczyty te są szczególnie ważne w warunkach ograniczonego dostępu do danych makroekonomicznych w wyniku zamknięcia rządu.

Kumulacja tych czynników sprowadza indeksy amerykańskie na najniższe poziomy od ponad miesiąca.

US100 (D1)

Źródło: xStation5