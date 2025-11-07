US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia

Koniec tygodnia nie przynosi poprawy sentymentu na Wall Street. Amerykańskie indeksy już kolejny dzień otwierają się istotnymi spadkami, co jest kumulacją rosnących ryzyk i zmiany sentymentu. Najwięcej tracą kontrakty na NASDAQ100, bo aż 1,4%. Lepiej radzą sobie S&P 500 oraz DOW, których to kontrakty tanieją o ok. 0,8 - 1,1%.

Słoniem, w pokoju którego w ostatnim czasie zaczęły dostrzegać rynki jest zamkniecie rządu USA. Zamkniecie stało się już najdłuższym w historii. Poprzednie epizody tego typu zakończone były ograniczonym wpływem na gospodarkę jednak sytuacja staje się coraz bardziej poważna co potwierdzają komentarze Kevina Hassetta będącym jednym z głównych doradców ekonomicznych białego domu. Hessett stwierdza, że skutki zamknięcia są „dużo gorszę niż oczekiwano”. Sytuacji nie poprawiają komentarze Scotta Bessenta, który twierdzi, że duża część gospodarki USA już realnie znajduje się w recesji. Obawy te podziela speaker izby reprezentantów — Johnson. Brak szybkiego zaadresowania problemu amerykańskiego budżetu może zepchnąć indeksy znacznie niżej jeśli kolejne ryzyka będą się realizować.

Największe spadki na początku sesji notują spółki technologiczne. Inwestorzy wyraźnie oczekują strategi monetyzacji AI i zwrotów z ogromnych inwestycji.

Dane Makroekonomiczne:

Dziś rynek poznał wyniki raportu Uniwersytetu Michigan na temat sentymentu konsumenta oraz oczekiwań inflacyjnych, który również nie pozwala na poprawę nastroju na rynku. Uniwersytet wskazał na pogorszenie się sentymenty wśród konsumentów we wszystkich segmentach. Szczególnie duży spadek odnotowały „warunki bieżące”. Nieznacznie wzrosły również oczekiwania inflacyjne w krótkim terminie.

Ciekawy trend pojawił się w danych o zatrudnienie z Kanady. Spadło bezrobocie przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia. Jednak spadło zatrudnienie a pełen wymiar etatu przy jednoczesnym ogromnym wzroście zatrudnienia na cześć etatu. Spadek bezrobocia można interpretować jako sezonowe odreagowania w długim trendzie wzrostowym, ale znaczne przeniesienie dynamiki zatrudnienia na częściowe etaty może wskazywać na trudności firm z utrzymaniem pełnego wymiaru godzin.

US100 (D1)

Siła kupujących wyraźnie wyczerpała się na górnym ograniczeniu linii trendu wzrostowego. Dodatkowo mimo prób nie udało obronić się jego dolnego ograniczenia. Zdecydowane przełamanie oporu na poziomie 25200 wskazuje na scenariusz bazowy przedłużenia się korekty w kierunku w stronę poziomów FIBO 23,6-38,2 gdzie rynek może szukać oparcia i miejsca do konsolidacji oraz dalszych prób odzyskania inicjatywy przez kupujących. Na korzyść kupujących może zacząć działać wskaźnik RSI(14), który wszedł w strefę wykupienia.

Wiadomości ze spółek::

Expedia (EXPE.US) - Agencja podróży rośnie o ponad 15% na otwarciu rynku po opublikowaniu świetnych wyników, podniesienie prognoz na przyszłe kwartały pozwala na pozytywne rekomendacje od firm inwestycyjnych.

MP Materials (MP.US) - Spółka zajmująca się metalami ziem rzadkich notuje 7% spadek po wynikach. Przychody okazały się poniżej oczekiwań rynku, lepiej wypadły natomiast EPS na poziomie -0,1 co pokazuje zdolność spółki do kontroli kosztów i strat.

AirBnb (ABNB.US) — Spółka zajmująca się wynajmem krótkoterminowym opublikowała dobre wyniki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy popytu na rynku USA. Kurs zyskuje ponad 4%.

Take-Two Interactive (TTWO.US) — Wydawca gier komputerowych znacznie opóźnił premierę oczekiwanego GTA6. Spółka traci ponad 6%.

Comcast (CMCSA.US) — Spółka medialna jest w trakcie rozmów o pozyskaniu nadawcy ITV oraz o współpracy z Warner Bros w sprawie biznesu streamingowego.

Affirm Holding (AFRM.US) — Wycena akcji spółki zajmującej się usługami odroczonej płatności rośnie po ponad 10% po tym jak spółka podnosi swoje prognozy na przyszły rok.

SweetGreen (SG.US) — Kolejna sieć restauracji rozczarowuje wynikami na fali słabnącego sentymentu konsumenta. Po obniżeniu prognoz na koniec roku spółka traci ponad 15%.

Globus Medica (GMED.US) — Producent sprzętu medycznego rośnie o 30% po znacznym pobiciu oczekiwań inwestorów odnośnie prognoz przychodów. Pewność spółki podzielają analitycy.