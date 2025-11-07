PILNE: CAD zyskuje po mocnych danych z kanadyjskiego rynku pracy

- Jastrzębie dane z kanadyjskiego rynku pracy umacniają CAD do dolara amerykańskiego
Zmiana netto zatrudnienia w październiku: 66,6 tys. (prognoza -5,0 tys.; poprzednio 60,4 tys.)
- Stopa bezrobocia: 6,9% (prognoza 7,1%; poprzednio 7,1%)
- Stawka godzinowa pracowników zatrudnionych na stałe (r/r): 4,0% (prognoza 3,5%; poprzednio 3,6%)
Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w październiku 2025 głównie w sektorze handlu hurtowego i detalicznego, gdzie przybyło 41 000 miejsc pracy (+1,4%), co zrekompensowało spadek o 21 000 w poprzednim miesiącu. Wzrost zatrudnienia odnotowano także w transporcie i magazynowaniu (+30 000; +2,8%) oraz w sektorze informacji, kultury i rekreacji (+25 000; +3,0%), choć w tych branżach liczba zatrudnionych pozostawała stabilna w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie zatrudnienie w budownictwie spadło o 15 000 (-0,9%) w październiku, pozostając jednak w przybliżeniu na stałym poziomie względem roku, ale niższym o 38 000 od maksimum z początku 2025. W okresie styczeń-październik 2025, zatrudnienie w przemyśle spadło o 54 000 (-1,3%), co miało głównie związek z niższą liczbą miejsc pracy w budownictwie i przemyśle wytwórczym, podczas gdy sektor usług zwiększył zatrudnienie o 142 000 (+0,8%). Źródło: Statcan
