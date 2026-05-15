Globalna wyprzedaż obligacji❗️TNOTE najniżej od roku 📉

Kontrakty terminowe na 10-letnie obligacje skarbowe USA (TNOTE) spadły o 0,6%, osiągając najniższy poziom od kwietnia 2025 roku. Inwestorzy na nowo kalibrują swoje oczekiwania wobec polityki monetarnej, a rynki agresywnie wyceniają bardziej jastrzębi Fed w obliczu przyspieszającej inflacji i braku przełomu ws. Iranu po szczycie Trump-Xi.

Kontrakt TNOTE spadł poniżej wszystkich trzech wykładniczych średnich kroczących (EMA100, EMA30, EMA10), co wzmacnia trend spadkowy, podczas gdy wskaźnik RSI wciąż znajduje się powyżej kluczowego poziomu 30. Źródło: xStation5

Rentowności na wieloletnich maksimach

Rentowność 30-letnich obligacji skarbowych wzrosła do 5,117%, najwyższego poziomu od maja 2025 wraz z tym jak rynki coraz agresywniej wyceniają ryzyko inflacyjne. Skok stanowi niejako „chrzest bojowy” dla nowego szefa Fed, Kevina Warsha, który musi przejąć stery polityki monetarnej w warunkach, gdy rentowności z długiego końca krzywej terminowej w coraz większym stopniu przejmują kontrolę nad warunkami finansowymi.

Rekordowo wysokie rentowności amerykańskich obligacji wyprzedzają podobne trendy w innych krajach, co po szczycie Trump-Xi ponownie napędza siłę dolara. Źródło: XTB Research.

„Gorące” dane inflacyjne

Seria niepokojących raportów — w tym CPI na poziomie 3,8%, PPI wynoszące 6% oraz największy skok cen importu od 2022 roku — potwierdza, że napięcia na Bliskim Wschodzie przekładają się na koszty hurtowe i konsumenckie. Dane te sprawiają, że wezwania prezydenta Trumpa do obniżek stóp procentowych stają się dla Fed coraz trudniejsze do uzasadnienia, zwłaszcza przy solidnych danych z rynku pracy.

Inflacja CPI znajduje się już daleko od rocznej prognozy inflacji (PCE) Fed (2,7%). Źródło: XTB Research.

Dyplomatyczny niewypał

Ceny ropy ponownie wzrosły (WTI powyżej 104 USD) po tym, jak szczyt Trump-Xi zakończył się bez konkretnego przełomu w konflikcie z Iranem. Inwestorzy „wyceniają ból” związany z przedłużającą się blokadą, postrzegając brak postępów dyplomatycznych jako bezpośredni katalizator trwale wysokich kosztów energii i transportu.

OIL.WTI utrzymuje się powyżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10, kolor żółty). Źródło: xStation5.

Globalna presja fiskalna

Wyprzedaż nie ogranicza się tylko do USA; rentowności niemieckich Bundów, brytyjskich Gilts i obligacji japońskich również gwałtownie wzrosły. Na rynku krajowym sytuacja fiskalna USA pogarsza się — płatności odsetkowe od długu narodowego są obecnie drugim co do wielkości wydatkiem rządu po wydatkach socjalnych, co dodatkowo niepokoi posiadaczy obligacji.

Globalne obawy na rynkach długu, choć symetryczne, napędzają dolara jako preferowaną przez inwestorów bezpieczną przystań. Powoduje to znaczne osłabienie innych walut G10, które odrabiały straty wobec USD dzięki kwietniowemu optymizmowi wobec Iranu. Źródło: XTB Research.