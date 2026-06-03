LIVE: Konferencja prasowa NBP

Przypominamy, że Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała wczoraj stopy procentowe bez zmian. Ta najważniejsza, referencyjna, wciąż znajduje się więc na poziomie 3,75%.
Rozpoczynamy konferencję.
- Wzrost gospodarczy może być niższy niż wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu.
- Dynamika wynagrodzeń znowu się obniżyła. W kwietniu w sektorze przedsiębiorstw była najniższa od 5 lat.
- Jak na razie szok inflacyjny jest mniejszy, niż wielu się obawiało.
- Skala szoku jest dużo mniejsza, niż w latach 2021-22.
- Jest dużo argumentów na podtrzymanie tezy, że inflacja będzie trzymana w karbach.
- Realna stopa procentowa jest w Polsce wciąż dodatnia.
- Regulacje dot. cen paliw i polityka fiskalna też mają swoje znaczenie.
- Działamy tak żeby (...) jeśli inflacja jest pod kontrolą, aby wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy.
Odpowiedzi na pytania dziennikarzy:
- W przekonaniu rady obecny poziom stóp jest adekwatny, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu żeby ten poziom zmieniać lub dyskutować nt. jego zmiany.
- Poziom stóp jest dość wysoki, ale nie na tyle żeby istotnie tłumić wzrost gospodarczy.
- Gdyby ceny ropy i paliw jednak się podwyższyły trwale i gdyby rząd zaprzestał (...) podtrzymywania tych cen na niższym poziomie, no to wtedy oczywiście taka dyskusja [nt. podwyżek stóp] by się pojawiła natychmiastowo.
- Jesteśmy przygotowani na każdą ewentulność, ale ona nie wisi w powietrzu. Taki łagodny optymizm.
Konferencja dobiegła końca.
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