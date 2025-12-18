Globalna zimna wojna chipowa. Jak Chiny zmieniają zasady gry w technologii

Na globalnym rynku technologii rzadko pojawiają się wydarzenia o potencjale zmieniającym długoterminowe fundamenty sektora. Postępy Chin w rozwoju własnej technologii litografii EUV należą właśnie do tej kategorii. Choć projekt wciąż znajduje się na etapie testów i prototypów, jego znaczenie wykracza daleko poza bieżące cykle rynkowe i krótkoterminowe wyniki finansowe spółek.
Maszyny EUV, kosztujące około 250 mln USD każda, są kluczowe dla produkcji chipów poniżej 7 nm, używanych przez Nvidia, AMD, TSMC, Intel i Samsung. Zachodni monopol na tę technologię definiuje tzw. „zimną wojnę technologiczną”. Sukces Chin w opracowaniu własnych możliwości EUV mógłby zasadniczo zmienić globalne łańcuchy dostaw, zmniejszając zależność od Zachodu i wzmacniając potencjał w dziedzinie AI, zastosowań militarnych oraz gospodarki
Od kilku lat Chiny realizują skoordynowany, państwowy program mający na celu pełne uniezależnienie się od zachodnich technologii półprzewodnikowych. Program obejmuje budowę maszyn litograficznych nowej generacji, rozwój krajowych kompetencji w optyce precyzyjnej, oprogramowaniu projektowym, materiałach krytycznych oraz procesach produkcyjnych. Skala zaangażowania finansowego i instytucjonalnego wskazuje, że nie jest to projekt eksperymentalny, lecz element długofalowej strategii gospodarczej i geopolitycznej.
Z perspektywy technologicznej Chiny pozostają kilka lat za globalnymi liderami, ale mogą osiągnąć poziom technologii wystarczający, aby ograniczyć skuteczność sankcji, uniezależnić się od zachodnich dostawców oraz stopniowo budować konkurencyjną ofertę na rynkach trzecich. To właśnie ta perspektywa rodzi poważne implikacje dla zachodnich gigantów technologicznych, którzy dziś czerpią znaczną część przychodów z rynku chińskiego.
Samowystarczalność Chin w produkcji chipów high-end, wspierana państwowym mega funduszem, destabilizuje globalne łańcuchy dostaw surowców. Pekin kontroluje 90% rynku galu, germanu i palladu, co ogranicza eksport i powoduje globalne niedobory, a w konsekwencji podnosi ceny wafli krzemowych o 20-30%. Zachód odpowiada inwestycjami w dywersyfikację produkcji, między innymi poprzez CHIPS Act oraz projekty w Indiach i Europie. Te działania zwiększają koszty produkcji, opóźniają uruchomienie fabryk i podnoszą ceny elektroniki konsumenckiej, w tym smartfonów, laptopów i serwerów AI, jednocześnie zwiększając ryzyko fragmentacji globalnych łańcuchów dostaw.
Zmiany w łańcuchach dostaw mają istotne konsekwencje dla wycen wrażliwych spółek technologicznych. Wśród zachodnich firm najbardziej narażonych są ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung i Microsoft, które odczuwają presję wynikającą z ograniczonego dostępu do chińskiego rynku, wyższych kosztów produkcji i niedoborów komponentów. Z kolei chińskie spółki, takie jak SMIC, Huawei i inne krajowe fabryki półprzewodników, mogą zyskać na rosnącej samowystarczalności, wsparciu państwowym oraz stopniowej redukcji zależności od zachodnich technologii, co poprawia ich pozycję rynkową i potencjał wzrostu.
Geopolityczne konsekwencje są równie istotne. Rywalizacja technologiczna coraz wyraźniej przypomina długoterminowy konflikt systemowy, w którym dostęp do zaawansowanych chipów decyduje o przewadze gospodarczej, militarnej i strategicznej. W takim środowisku sektor technologiczny przestaje być wyłącznie przestrzenią innowacji rynkowej, a staje się narzędziem polityki państwowej.
Dla inwestorów oznacza to konieczność zmiany perspektywy. Krótkoterminowe wyniki i bieżące trendy popytowe pozostają ważne, lecz coraz większą rolę odgrywa odporność modeli biznesowych na geopolityczne napięcia i zmiany strukturalne. Projekty o skali chińskiego programu nie muszą zakończyć się pełnym sukcesem, aby wpłynąć na wyceny i strategie korporacyjne. W długim horyzoncie wystarczy, że zmienią reguły gry. To właśnie ten proces, choć powolny, może okazać się najbardziej kosztowny dla inwestorów, gdy zostanie w pełni dostrzeżony przez rynek.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynku Akcji XTB
Podsumowanie Dnia: Wall Street rośnie na fali świątecznego nastroju!
Akcje Lam Research w górę po nowych rekomendacjach!
Oracle rośnie dzięki umowie z TikTok
US Open: Wall Street kończy tydzień w mocnym nastroju
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.