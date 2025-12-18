Globalna zimna wojna chipowa. Jak Chiny zmieniają zasady gry w technologii

Na globalnym rynku technologii rzadko pojawiają się wydarzenia o potencjale zmieniającym długoterminowe fundamenty sektora. Postępy Chin w rozwoju własnej technologii litografii EUV należą właśnie do tej kategorii. Choć projekt wciąż znajduje się na etapie testów i prototypów, jego znaczenie wykracza daleko poza bieżące cykle rynkowe i krótkoterminowe wyniki finansowe spółek.

Maszyny EUV, kosztujące około 250 mln USD każda, są kluczowe dla produkcji chipów poniżej 7 nm, używanych przez Nvidia, AMD, TSMC, Intel i Samsung. Zachodni monopol na tę technologię definiuje tzw. „zimną wojnę technologiczną”. Sukces Chin w opracowaniu własnych możliwości EUV mógłby zasadniczo zmienić globalne łańcuchy dostaw, zmniejszając zależność od Zachodu i wzmacniając potencjał w dziedzinie AI, zastosowań militarnych oraz gospodarki

Od kilku lat Chiny realizują skoordynowany, państwowy program mający na celu pełne uniezależnienie się od zachodnich technologii półprzewodnikowych. Program obejmuje budowę maszyn litograficznych nowej generacji, rozwój krajowych kompetencji w optyce precyzyjnej, oprogramowaniu projektowym, materiałach krytycznych oraz procesach produkcyjnych. Skala zaangażowania finansowego i instytucjonalnego wskazuje, że nie jest to projekt eksperymentalny, lecz element długofalowej strategii gospodarczej i geopolitycznej.

Z perspektywy technologicznej Chiny pozostają kilka lat za globalnymi liderami, ale mogą osiągnąć poziom technologii wystarczający, aby ograniczyć skuteczność sankcji, uniezależnić się od zachodnich dostawców oraz stopniowo budować konkurencyjną ofertę na rynkach trzecich. To właśnie ta perspektywa rodzi poważne implikacje dla zachodnich gigantów technologicznych, którzy dziś czerpią znaczną część przychodów z rynku chińskiego.

Samowystarczalność Chin w produkcji chipów high-end, wspierana państwowym mega funduszem, destabilizuje globalne łańcuchy dostaw surowców. Pekin kontroluje 90% rynku galu, germanu i palladu, co ogranicza eksport i powoduje globalne niedobory, a w konsekwencji podnosi ceny wafli krzemowych o 20-30%. Zachód odpowiada inwestycjami w dywersyfikację produkcji, między innymi poprzez CHIPS Act oraz projekty w Indiach i Europie. Te działania zwiększają koszty produkcji, opóźniają uruchomienie fabryk i podnoszą ceny elektroniki konsumenckiej, w tym smartfonów, laptopów i serwerów AI, jednocześnie zwiększając ryzyko fragmentacji globalnych łańcuchów dostaw.

Zmiany w łańcuchach dostaw mają istotne konsekwencje dla wycen wrażliwych spółek technologicznych. Wśród zachodnich firm najbardziej narażonych są ASML, TSMC, Nvidia, Intel, AMD, Apple, Samsung i Microsoft, które odczuwają presję wynikającą z ograniczonego dostępu do chińskiego rynku, wyższych kosztów produkcji i niedoborów komponentów. Z kolei chińskie spółki, takie jak SMIC, Huawei i inne krajowe fabryki półprzewodników, mogą zyskać na rosnącej samowystarczalności, wsparciu państwowym oraz stopniowej redukcji zależności od zachodnich technologii, co poprawia ich pozycję rynkową i potencjał wzrostu.

Geopolityczne konsekwencje są równie istotne. Rywalizacja technologiczna coraz wyraźniej przypomina długoterminowy konflikt systemowy, w którym dostęp do zaawansowanych chipów decyduje o przewadze gospodarczej, militarnej i strategicznej. W takim środowisku sektor technologiczny przestaje być wyłącznie przestrzenią innowacji rynkowej, a staje się narzędziem polityki państwowej.

Dla inwestorów oznacza to konieczność zmiany perspektywy. Krótkoterminowe wyniki i bieżące trendy popytowe pozostają ważne, lecz coraz większą rolę odgrywa odporność modeli biznesowych na geopolityczne napięcia i zmiany strukturalne. Projekty o skali chińskiego programu nie muszą zakończyć się pełnym sukcesem, aby wpłynąć na wyceny i strategie korporacyjne. W długim horyzoncie wystarczy, że zmienią reguły gry. To właśnie ten proces, choć powolny, może okazać się najbardziej kosztowny dla inwestorów, gdy zostanie w pełni dostrzeżony przez rynek.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB