Podsumowanie dnia: Srebro traci 9% 📉Indeksy, kryptowaluty i metale pod presją

- Seria relatywnie mocnych danych z gospodarki USA pomogła wyhamować wyprzedaż dolara, podczas gdy amerykańskie indeksy giełdowe i metale szlachetne tracą. Srebro spada nawet o 9%, testując 76 USD za uncję, a złoto zniżkuje o niemal 3% do okolic 4950 USD za uncję.
- Kontrakty na Nasdaq 100 (US100) spadają prawie 1,5%, a zniżki na S&P 500 (US500) przekraczają 1%. Sektor technologiczny obciąża Apple, które traci ponad 5% po rozczarowaniu najnowszą aktualizacją AI w Siri. Dane Counterpoint Research wskazały także na słabszy popyt na smartfony w Chinach; choć Apple radzi sobie tam relatywnie lepiej niż część chińskich marek, perspektywy pozostają niepewne.
- Wśród najsłabszych spółek na amerykańskim rynku wyróżniają się dziś Cisco Systems, AppLovin i DoorDash, a wyraźna słabość widoczna jest szerzej w sektorach usług IT, półprzewodników, banków i finansów, a także wśród spółek z segmentu metali szlachetnych i górnictwa surowcowego.
- Dzisiejsze wnioski o zasiłek w USA wyniosły 227 tys. wobec 223 tys. oczekiwań, a wnioski kontynuowane nieznacznie wzrosły. Rozczarowała również sprzedaż domów, która spadła o ponad 8% wobec ok. 4% oczekiwań, choć zniżka nastąpiła po silnym wzroście w poprzednim miesiącu.
- Kontrakty na kakao spadają dziś o 4%, schodząc do najniższych poziomów od września 2023 r., w okolice 3700 USD za tonę, w otoczeniu rosnącej podaży z Afryki Zachodniej. Dane z Wybrzeża Kości Słoniowej pokazują, że do 8 lutego skumulowane dostawy/załadunki od startu sezonu 2025/26 (od 1 października) spadły o 4,5% r/r do 1,263 mln ton.
- Zmiana zapasów gazu w USA wg raportu EIA wyniosła -249 mld stóp sześciennych (bcf) (prognoza: -258 bcf, poprzednio: -360 bcf). Notowania NATGAS są dziś lekko niżej, natomiast kontrakty na Brent spadają prawie o 3%. Donald Trump i Benjamin Netanjahu zasygnalizowali, że porozumienie między Iranem a USA wciąż jest możliwe.
- Bitcoin spadł dziś o 2% do okolic 65,5 tys. USD w otoczeniu wyprzedaży w sektorze software na Wall Street oraz umacniającego się dolara. Rynek wycenia dłuższą niż oczekiwano pauzę Fed, co może nie sprzyjać aktywom kryptowalutowym. Ethereum traci niemal 1%, spadając do okolic 1,9 tys. USD. Standard Chartered oczekuje obecnie, że Bitcoin może spaść w tym roku do 50 tys. USD, by zakończyć 2026 r. w rejonie 100 tys. USD; w przypadku Ethereum bank zakłada „dołek” w pobliżu 1,4 tys. USD oraz poziom około 4 tys. USD do końca roku.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Dzień bez emocji na rynkach
AMD stawia na AI w Indiach
Kiedy AI staje się ryzykiem
Komentarz Giełdowy: Spokojna sesja przed falą danych i końcem sezonu wyników
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.