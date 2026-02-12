📉US100 traci 1,5%

Mieszane otwarcie indeksów w USA zmieniło się w wyprzedaż, z kontraktami na Nasdaq 100 (US100) spadającymi prawie 1,5% O ile nie widać bezpośredniego katalizatora spadków - możemy wyróżnić kilka ich przyczyn. Google (GOOGL.US) ma wypuścić zaktualizowany model Gemini 3 Deep Think (Alphabet jest dziś też jedynym 'Big Techem', którego akcjie nie spadają), a jego prawdopodobny 'sukces' może 'spotęgować efekt Anthropic', który w ostatnich dniach powodował wyprzedaże spółek technologicznych - zwłaszcza w sektorze software. Rynek przechodzi z fazy 'co dobrego zrobi AI dla firm' do 'jakim firmom AI może realnie zagrozić' i wydaje się być w fazie 'najpierw sprzedaj, później zadawaj pytania' (zwłaszcza w odniesieniu do sektora IT, spółek w modelu SaaS).

Cisco przedstawiło słabsze, od prognoz oczekiwania na bieżący rok, które przyćmiły solidny kwartał i nieco 'burzą' narrację o tym, że akcje spółek hardware będą oczywistymi wygranymi AI (tak jakby miało się to stać niezależnie od wycen). Spadki pociągnęły za sobą także cofnięcie walorów Arista Networks (ANET.US) - gigant sieciowego, który publikuje dziś kwartalny raport po sesji w USA.

Dane z rynku pracy USA złagodziły obawy o recesję i spowolnienie gospodarki w tym roku, ale jednocześnie mogą ograniczyć jakąkolwiek presję na obniżki co najmniej do maja - a to już niekoniecznie podoba się Wall Street, które grało przecież jeszcze niedawno na dość agresywny cykl luzowania polityki monetarnej w tym roku.

Dodatkowo dane Goldman Sachs publikowane w weekend wskazywały, że fundusze CTA, działajace na strategiach algorytmicznych będą sprzedawcami netto amerykańskich akcji w tym tygodniu w praktycznie każdym przypadku (niezależnie od spadku/wzrostu S&P 500) przy czym w scenariuszu dalszych spadków sprzedaż z ich strony może jeszcze bardziej przyspieszać. US100 (D1) US100 w ostatnim czasie zatrzymał spadki na poziomie EMA200. Ewentualne ponowne zejście do 24350 punktów mogłoby wskazywać na głębszą korektę i większą presję ze strony sprzedających. Okolice 24850 punktów są istotnym wsparcuem, wyznaczonym przez dwie poprzednie reakcje cenowe - z początku grudnia 2025 oraz ostatnią, z początku lutego 2026. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5

