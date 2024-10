🚨GOLD wybija historyczne szczyty

Metale szlachetne zyskuj膮 na koniec tygodnia 馃搱

Z艂oto oraz srebro s膮 pod koniec tygodnia najlepiej prosperuj膮cymi aktywami. Obydwa metale szlachetne wybijaj膮 b膮d藕 notowane s膮 blisko stref technicznych szczyt贸w. Z艂oto zyskuj臋 ponad 1,00% do poziomu 2720 USD za uncj臋 do nowych historycznych poziom贸w. Natomiast srebro zyskuje 2,60% powy偶ej 32,50 USD za uncj臋 i pozostaje nieco poni偶ej historycznych szczyt贸w na poziomie ok. 33 USD.聽

Wzrosty s膮 obecne mimo umacniaj膮cego si臋 dolara w ostatnich tygodniach, a g艂贸wnymi katalizatorami po stronie popytowej pozostaj膮 napi臋cia geopolityczne oraz niepewno艣膰 zwi膮zana z nadchodz膮cymi wyborami prezydenckimi w USA. Co wi臋cej, d艂ugoterminowe prognozy analityk贸w r贸wnie偶 pozostaj膮 pozytywne, wskazuj膮c na jeszcze wy偶sze poziomy od obecnych.聽

Z艂oto przed艂u偶a dynamiczny trend wzrostowy, kt贸ry doprowadzi艂 kruszec na nowe, historyczne szczyty. Interesuj膮cym punktem wsparcia nieprzerwanie pozostaje 50- dniowa EMA, kt贸ra w przysz艂o艣ci podtrzymywa艂a og贸lny trend wzrostowy.聽

殴r贸d艂o: xStation聽

聽