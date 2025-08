Idexx zyskuje 26% i podnosi prognozy 🎯📈

Akcje Idexx Laboratories wzros艂y o 26% do 676 USD za akcj臋 po opublikowaniu mocnych wynik贸w za drugi kwarta艂, kt贸re przewy偶szy艂y oczekiwania Wall Street, oraz po podniesieniu prognoz na ca艂y rok. Przychody wzros艂y o 11% r/r do 1,11 mld USD, g艂贸wnie dzi臋ki segmentowi Companion Animal Group (CAG), kt贸ry wygenerowa艂 1,02 mld USD (+11% r/r), w tym dzi臋ki instalacji prawie 2400 urz膮dze艅 diagnostycznych InVue Dx 鈥 nowego produktu, kt贸ry przekroczy艂 oczekiwania. Zysk na akcj臋 (EPS) wzr贸s艂 do 3,63 USD z 2,44 USD rok wcze艣niej, znacznie przewy偶szaj膮c konsensus analityk贸w na poziomie 3,30 USD. Mar偶a brutto wzros艂a do 62,6%, a zysk operacyjny skoczy艂 o 41% do 373 mln USD.

Kluczowe dane finansowe:

Przychody (Q2): 1,11 mld USD (+11% r/r); konsensus: 1,07 mld USD Przychody CAG: 1,02 mld USD (+11% r/r); konsensus: 980,2 mln USD Przychody z segmentu Water: 51,0 mln USD (+9,1% r/r); konsensus: 50,7 mln USD Przychody LPD: 31,8 mln USD (+4,8% r/r); konsensus: 31,2 mln USD

Mar偶a brutto: 62,6% vs. 61,7% r/r; konsensus: 62,2%

Zysk operacyjny: 373 mln USD (+41% r/r); konsensus: 352,5 mln USD

EPS (Q2): 3,63 USD vs. 2,44 USD r/r; konsensus: 3,30 USD

Prognoza EPS FY25: 12,40鈥12,76 USD (poprzednio: 11,93鈥12,43 USD)

Prognoza przychod贸w FY25: 4,21鈥4,28 mld USD (poprzednio: 4,10鈥4,21 mld USD)

Liczba urz膮dze艅 InVue Dx zainstalowanych w Q2: ok. 2400 sztuk

Zarz膮d przypisuje sukces silnej globalnej adopcji technologii diagnostycznych Idexx, zw艂aszcza analizatora InVue Dx, kt贸ry usprawnia prac臋 weterynarzy i zapewnia szybsze wyniki. CEO Jay Mazelsky podkre艣li艂, 偶e wzrost nap臋dzany jest innowacjami oraz odporno艣ci膮 rynku zdrowia zwierz膮t domowych, m贸wi膮c: 鈥瀂aobserwowali艣my wyj膮tkow膮 dynamik臋 instalacji InVue Dx, przekraczaj膮c膮 nasze oczekiwania.鈥 Wzrost wspiera艂a tak偶e rosn膮ca sprzeda偶 materia艂贸w zu偶ywalnych (+15%) oraz silny popyt na us艂ugi laboratori贸w referencyjnych i systemy obrazowania. Rynki mi臋dzynarodowe, szczeg贸lnie w segmencie testowania wody, r贸wnie偶 zanotowa艂y dwucyfrowy wzrost.

W perspektywie kolejnych miesi臋cy, Idexx podnios艂o swoje prognozy na ca艂y rok. Firma oczekuje teraz EPS w przedziale 12,40鈥12,76 USD (wcze艣niej: 11,93鈥12,43 USD) oraz przychod贸w mi臋dzy 4,21 a 4,28 mld USD (wcze艣niej: 4,10鈥4,21 mld USD). Analitycy odbieraj膮 te zmiany jako wyraz pewno艣ci, mimo niedawnych obaw o spadek liczby wizyt u weterynarzy. Firma potwierdzi艂a tak偶e plan nak艂ad贸w inwestycyjnych na poziomie 160 mln USD oraz prognozowan膮 mar偶臋 operacyjn膮 mi臋dzy 31,3% a 31,6%. Oczekuje si臋 dalszego wzrostu, nap臋dzanego starzej膮c膮 si臋 populacj膮 zwierz膮t domowych, stabilnym popytem na diagnostyk臋 i rosn膮c膮 obecno艣ci膮 na rynkach zagranicznych.