Podsumowanie dnia: Indeksy otwierają tydzień wyraźnymi wzrostami, NATGAS wyznacza nowe roczne minima

Berkshire Hathaway opublikowało swoje wyniki za 2Q25. Spółka zanotowała 4% spadek wyniku operacyjnego do 11,16 mld $. Spadek wynikał przede wszystkim z niższych składek ubezpieczeniowych oraz niepokoju w handlu międzynarodowym odbijającym się na kluczowym segmencie spółki. Do tego zysk na akcję obciążył odpis wartości udziałów w Kraft Heinz sięgający 3,8 mld $. Spółka traci na dzisiejszej sesji prawie 3%.

Akcje Idexx Laboratories wzrosły o 26% do 676 USD za akcję po opublikowaniu mocnych wyników za drugi kwartał, które przewyższyły oczekiwania Wall Street, oraz po podniesieniu prognoz na cały rok.

Szwajcarska giełda odreagowuje piątkową decyzję Trumpa o nałożeniu na kraj 39% ceł. Ich wartość znacznie przekracza wysokość ceł nakładanych na innych głównych partnerów handlowych USA (nie licząc Chin, których deadline do podpisania umowy celnej został przesunięty na 12 sierpnia).

