GOLD wybija nowe szczyty 📈

GOLD kontynuuje dynamiczne wzrosty i zyskuje dzisiaj ponad 1,7% nawet po tym, jak prezydent Trump nieco złagodził retorykę dotyczącą ewentualnej eskalacji taryf w relacjach z Chinami, pokazując na platformie Truth nadzieję na porozumienie handlowe. Mimo że kontrakty terminowe na indeksy z Wall Street wyraźnie odbiły po największej od kwietnia wyprzedaży, złoto nadal ustanawia kolejne rekordy cenowe. Dzisiaj cena uncji przekroczyła poziom 4078 dolarów. Inwestorzy zachowują ostrożność, traktując złoto jako kluczowy instrument zabezpieczający w czasach niepewności i globalnych zawirowań polityczno-gospodarczych, a nawet chwilowe uspokojenie na rynkach akcji nie przekłada się na osłabienie popytu na ten metal.

Taka sytuacja może być spowodowana rosnącymi oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych w USA oraz napływami środków do funduszy ETF skupujących złoto podobnie jak banki centralne. Zapowiedź Trumpa o możliwych 100-procentowych taryfach na chińskie produkty oraz restrykcjach eksportowych na kluczowe oprogramowanie przyczyniły się do pogłębienia niepokoju na rynku. Potwierdzają to również działania Chin, które nasilają restrykcje eksportowe dotyczące metali ziem rzadkich, podbijając ryzyko dla globalnych łańcuchów dostaw. Odbicie indeksów okazuje się krótkotrwałe, a złoto utrzymuje trend wzrostowy jako bezpieczna przystań. Obecna sytuacja potwierdza, że rynek nie jest w pełni przekonany o trwałej deeskalacji – dlatego złoto pozostaje beneficjentem globalnej niepewności.

GOLD przedłuża najbardziej dynamiczną skalę wzrostów obserwowanych od lutego oraz marca 2024 roku, patrząc na 14-dniowy wskaźnik RSI. Z perspektywy technicznej GOLD utrzymuje się wyraźnie powyżej 50-dniowej EMA, co również pokazuje, że ostatnie wzrosty przybierają bardzo dynamiczny obraz. Warto mieć jednak na uwadze, że taki stan rzeczy trwa już od dłuższego czasu, co teoretycznie mogłoby wskazywać na możliwość występowania korekt spadkowych. Patrząc na wykres ważnym punktem kontrolnym po stronie wsparć może uchodzić obszar 3970 dolarów za uncję, który wyznaczył lokalny dołek 10 października. Wybicie złota poniżej tej strefy mogłoby teoretycznie otworzyć drogę do głębszych spadków w kierunku 50- dniowej EMA. Z drugiej strony utrzymująca się niepewność wokół handlu/zatrzymania działań rządu USA oraz dynamiczny trend na złocie mogą podtrzymywać trwającą od długiego czasu presję zakupową na GOLD. Źródło: xStation