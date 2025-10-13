Crypto news: Kryptowaluty odbijają po spadkach 📈Ethereum powyżej 4000 USD

- W piątek kryptowaluty mocno traciły, a likwidacje pozycji na giełdach wg. Coinglass wyniosły ok. 20 mld USD
- Bitcoin wraca powyżej 114 tys. USD i notowany jest w okolicy średniej zakupu inwestorów krótkoterminowych
- Ceny BTC i ETH oraz innych crypto wzrosły, ponieważ weekend przyniósł nadzieję na uspokojenie eskalacji USA z Chinami
- Dwie największe kryptowaluty zatrzymały spadki na poziomie 200-sesyjnych średnich kroczących (EMA200)
Spadki rozpędzone w piątek wyhamowały, ustępując miejsca odreagowaniu i wzrostom na wyprzedanym rynku crypto. Ethereum rośnie dziś powyżej 4100 USD, co sugeruje ponad 10% wzrost względem lokalnych minimów. Bitcoin odzyskał istotny poziom on-chain jakim jest neutralna rentowność krótkoterminowych adresów inwestorów.
- W efekcie, jeśli cena się utrzyma, presja spadkowa w tej grupie może ponownie zmaleć, dając rynkowi więcej miejsca do ewentualnej kontynuacji trendu. Kluczowym dla kryptowalut jest pozytywny sentyment na Wall Street, który utrzymuje się tak długo, jak długo Trump i Pekin dają nadzieję inwestorom, na uniknięcie pełnej eskalacji handlowej.
- Jednocześnie ogłoszone przez Trumpa cła w wysokości 100% pozostają 'bazowym' (aczkolwiek prawdopodobnie możliwym do uniknięcia) scenariuszem, który teoretycznie powinien zacząć obowiązywać od 1 listopada. Do tego czasu inwestorzy będą mieli nadzieję na więcej szczegółów co do umowy handlowej z Chinami i restrykcji eksportowych.
- Dolar wciąż traci wobec przedłużającego się zamknięcia rządu i niepewnośći co do realnej kondycji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy widzą taki obrót spraw za dobrą monetę, widząc w nim szanse na większy pośpiech z luzowaniem polityki monetarnej w USA. Złoto rośnie dziś ponad 2% i Bitcoin pośrednio korzysta na zainteresowaniu 'twardymi aktywami'.
Ethereum (interwał D1)
Spadki cen ETH w piątek zatrzymały sięprzy 3600 USD i prawdopodobnie poziom ten pozostanie w średnim terminie ważnym wsparciem, wyznaczonym dodatkowo przez EMA200. Byki teraz celują w okolice 4340 USD, gdzie przebiega EMA50.
Źródło: xStation5
Bitcoin wykazał się sporo większą odpornością od samego ETH i nieco mniej tracił w piątek. Dziś także odbicie ceny jest mniej spektakularne, niż w przypadku drugiej największej kryptowaluty. Wydaje się, że jeśli hossa crypto miałaby ponownie wrócić, inwestorzy mogą kierować większą uwagę w stronę Ethereum, które historycznie radziło sobie dużo lepiej od Bitcoina w późnych etapach cyklu. BTC notowany jest blisko 70% powyżej rekordów z 2021 roku, podczas gdy Ethereum ledwie pokonało ATH, latem tego roku.
Źródło: xStation5
