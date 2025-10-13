Crypto news: Kryptowaluty odbijają po spadkach 📈Ethereum powyżej 4000 USD

Spadki rozpędzone w piątek wyhamowały, ustępując miejsca odreagowaniu i wzrostom na wyprzedanym rynku crypto. Ethereum rośnie dziś powyżej 4100 USD, co sugeruje ponad 10% wzrost względem lokalnych minimów. Bitcoin odzyskał istotny poziom on-chain jakim jest neutralna rentowność krótkoterminowych adresów inwestorów.

W efekcie, jeśli cena się utrzyma, presja spadkowa w tej grupie może ponownie zmaleć, dając rynkowi więcej miejsca do ewentualnej kontynuacji trendu. Kluczowym dla kryptowalut jest pozytywny sentyment na Wall Street, który utrzymuje się tak długo, jak długo Trump i Pekin dają nadzieję inwestorom, na uniknięcie pełnej eskalacji handlowej.

Jednocześnie ogłoszone przez Trumpa cła w wysokości 100% pozostają 'bazowym' (aczkolwiek prawdopodobnie możliwym do uniknięcia) scenariuszem, który teoretycznie powinien zacząć obowiązywać od 1 listopada. Do tego czasu inwestorzy będą mieli nadzieję na więcej szczegółów co do umowy handlowej z Chinami i restrykcji eksportowych.

Dolar wciąż traci wobec przedłużającego się zamknięcia rządu i niepewnośći co do realnej kondycji rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy widzą taki obrót spraw za dobrą monetę, widząc w nim szanse na większy pośpiech z luzowaniem polityki monetarnej w USA. Złoto rośnie dziś ponad 2% i Bitcoin pośrednio korzysta na zainteresowaniu 'twardymi aktywami'.

Ethereum (interwał D1)

Spadki cen ETH w piątek zatrzymały sięprzy 3600 USD i prawdopodobnie poziom ten pozostanie w średnim terminie ważnym wsparciem, wyznaczonym dodatkowo przez EMA200. Byki teraz celują w okolice 4340 USD, gdzie przebiega EMA50.

Źródło: xStation5

Bitcoin wykazał się sporo większą odpornością od samego ETH i nieco mniej tracił w piątek. Dziś także odbicie ceny jest mniej spektakularne, niż w przypadku drugiej największej kryptowaluty. Wydaje się, że jeśli hossa crypto miałaby ponownie wrócić, inwestorzy mogą kierować większą uwagę w stronę Ethereum, które historycznie radziło sobie dużo lepiej od Bitcoina w późnych etapach cyklu. BTC notowany jest blisko 70% powyżej rekordów z 2021 roku, podczas gdy Ethereum ledwie pokonało ATH, latem tego roku.

Źródło: xStation5