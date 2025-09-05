czytaj więcej
🔝GOLD zbliża się do poziomu 3600 dolarów

15:56 5 września 2025

Cena złota wzrosła o prawie 1%, ponieważ słabe dane z USA ponownie wywołały obawy przed recesją

Dane dotyczące rynku pracy w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe. Pomimo oczekiwań na poziomie około 75 000, zmiana zatrudnienia wyniosła ostatecznie 22 000. Dane za lipiec zostały nieznacznie skorygowane w górę, ale zmiana netto w ciągu dwóch miesięcy była już ujemna. Wskazuje to na coraz gorszą kondycję rynku pracy. Stopa bezrobocia wzrosła zgodnie z oczekiwaniami do 4,3% w ujęciu rok do roku, a dynamika płac spowolniła do 3,7% w ujęciu rok do roku.

Dane te wyraźnie sugerują, że Fed musi obniżyć stopy procentowe na wrześniowym posiedzeniu. Nawet jeśli inflacja w sierpniu zaskoczy wyższym odczytem, należy pamiętać, że Fed ma podwójny mandat: stabilność cen i maksymalne zatrudnienie. W swoim ostatnim przemówieniu Jerome Powell wskazał, że rynek pracy wyraźnie osłabł, co determinuje ewentualną korektę polityki pieniężnej. Niemniej jednak obecne dane mogą sugerować, że Fed jest już spóźniony z obniżkami i że może nastąpić znaczne spowolnienie gospodarcze, wymagające głębszej obniżki. We wrześniu obniżka stóp procentowych jest obecnie wyceniana na 100%.

We wrześniu prawie na pewno nastąpi obniżka, a rynek wycenia prawie trzy obniżki w tym roku. Źródło: Bloomberg Finance LP

Niższe stopy procentowe i zwiększone ryzyko spowolnienia gospodarczego lub recesji to dobra wiadomość dla złota, które jest aktywem bezpiecznym. Dzisiaj złoto zyskało około 1%, testując poziom 3580 USD za uncję. Poziom 3600 USD jest wzmocniony przez 127,2 zniesienia Fibonacciego ostatniej dużej fali spadkowej. Wsparcie dla złota w przypadku korekty wynosi 3500 USD i 3430 USD za uncję.

 

 

