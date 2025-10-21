US OPEN: Netflix na celowniku Wall Street

Pomimo dobrych wyników Philip Morris, inwestorzy wycofują się z akcji spółki, co powoduje spadek kursu, a rynek nadal uważa raporty finansowe firm za kluczowe źródło informacji w obliczu rządowego shutdownu i braku aktualnych danych makroekonomicznych.

General Motors podnosi prognozy zysków na 2025 rok i łagodzi wpływ ceł, co pozytywnie wpływa na nastroje w sektorze przemysłowym, podczas gdy Coca-Cola zaskakuje wzrostem przychodów dzięki podwyżkom cen i silnemu popytowi.

Amerykański rynek akcji zbliża się do kluczowego momentu sezonu wyników, a inwestorzy czekają na raport Netflixa, który może zadecydować o dalszym kierunku indeksów, zwłaszcza Nasdaq i S&P 500.

Amerykański rynek akcji wchodzi w decydującą fazę sezonu wyników. Główne indeksy S&P 500, Dow Jones i Nasdaq, pozostają blisko historycznych maksimów, ale inwestorzy coraz ostrożniej podchodzą do dalszych wzrostów. Po dynamicznym rajdzie w ostatnich miesiącach rynek potrzebuje potwierdzenia, że fundamenty nadążają za wycenami.

W centrum uwagi znajduje się dziś Netflix, który opublikuje wyniki po sesji. Spółka jest traktowana jako barometr sentymentu w sektorze technologicznym i konsumenckim. Inwestorzy oczekują wzrostu liczby subskrybentów (szczególnie poza USA), wyższych przychodów i poprawy rentowności, zwłaszcza po wdrożeniu strategii monetyzacji współdzielenia kont i rozwoju segmentu reklamowego.

Raport zgodny z oczekiwaniami lub powyżej nich może wesprzeć indeks Nasdaq i podtrzymać optymizm na całym rynku. Z drugiej strony, jakiekolwiek rozczarowanie, szczególnie w zakresie dynamiki wzrostu użytkowników lub marż operacyjnych może zadziałać jak iskra korekty w całym segmencie Big Tech, który w ostatnich miesiącach był głównym motorem wzrostu.

Na tle Netflixa nieco w cieniu pozostają pozytywne raporty innych dużych spółek – jak General Motors, które podniosło prognozę zysków na cały rok, czy Coca-Cola, której wyniki przewyższyły oczekiwania dzięki utrzymującej się sile cenowej i stabilnemu popytowi. Obie publikacje potwierdzają, że amerykański konsument nadal trzyma się mocno, mimo niepewności związanej z inflacją i wysokimi stopami procentowymi.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na nastroje pozostaje częściowe zamknięcie rządu USA (shutdown), które skutkuje opóźnieniem w publikacji kluczowych danych makroekonomicznych. W efekcie rynek coraz większy ciężar analityczny przykłada do raportów finansowych spółek, traktując je jako źródło informacji o realnym stanie gospodarki. W tej sytuacji szczególne znaczenie zyskują także piątkowe dane o inflacji CPI, które mogą silnie wpłynąć na oczekiwania dotyczące polityki Fed.

Źródło: xStation



US500 (interwał H1)

Kontrakty na indeks US500 utrzymują się w trendzie wzrostowym, konsolidując w wąskim przedziale po silnym impulsie wzrostowym z połowy października. Obecne poziomy sugerują wyczekiwanie rynku na dalsze impulsy, a ułożenie średnich EMA (25, 50 i 100) w klasycznym układzie prowzrostowym potwierdza utrzymującą się przewagę kupujących. W centrum uwagi inwestorów mogą dziś znaleźć się wyniki kwartalne Netflixa, które zostaną opublikowane po sesji w USA. Raport spółki technologicznej, często postrzeganej jako barometr dla szerokiego rynku, może stanowić impuls do wybicia z obecnej konsolidacji i nadać ton kolejnym dniom handlu.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Akcje Netflixa (NFLX.US) oscylują nieznacznie wokół poziomu wczorajszego zamknięcia. Rynek pozostaje w trybie oczekiwania na raport kwartalny, który może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych ruchów spółki i sentymentu w sektorze technologicznym.

Akcje General Motors (GM.US) rosną o ponad 15% po opublikowaniu zrewidowanych prognoz, w których firma zredukowała swoje wcześniejsze szacunki dotyczące negatywnego wpływu ceł na wyniki finansowe. To pokazuje, że GM skutecznie wdraża strategie ograniczające koszty związane z taryfami handlowymi. Dodatkowo, spółka podniosła prognozy zysków na rok fiskalny 2025, co świadczy o pozytywnych perspektywach poprawy rentowności. W swoim komunikacie GM zapowiedziało dalsze działania mające na celu minimalizację skutków ceł poprzez optymalizację kosztów i procesów operacyjnych, co powinno korzystnie wpłynąć na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach. Inwestorzy przyjęli te informacje z dużym entuzjazmem, co przełożyło się na wzrost kursu akcji oraz pozytywny klimat na rynku motoryzacyjnym. Całość wpisuje się w szerszy trend rosnącego zaufania do zdolności amerykańskich firm przemysłowych do radzenia sobie z wyzwaniami handlowymi.

Akcje Coca-Coli (KO.US) rosną o około 3,5% po opublikowaniu wyników za pierwszy kwartał 2025, które przewyższają oczekiwania analityków. Zysk na akcję wynosi 0,77 USD (wzrost o 5% rok do roku), a przychody osiągają 11,22 mld USD, napędzane głównie podwyżkami cen i korzystnym mixem produktów.

Akcje 3M(MMM.US) zyskują ponad 4,5% po publikacji kwartalnych wyników, które przewyższają prognozy analityków. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,19 USD, co oznacza wzrost o 10% rok do roku i przekracza oczekiwania rynku na poziomie 2,07 USD. Spółka jednocześnie podnosi prognozę zysku na cały rok, co pozytywnie wpływa na nastroje inwestorów.

Akcje Philip Morris(PM.US) spadają o prawie 10% mimo relatywnie dobrych wyników za trzeci kwartał 2025 roku. Spółka raportuje znaczący wzrost skorygowanego zysku na akcję o 17,3% oraz wzrost przychodów netto o 9,4%, napędzany przede wszystkim przez dynamiczny rozwój segmentu produktów bezdymnych, który stanowi już 41% przychodów. Mimo tych solidnych fundamentów, inwestorzy realizują zyski, co przekłada się na spadek ceny akcji.