GE Areospace : Wyniki i wyceny szybują w górę ✈️

GE Aerospace, spółka zależna giganta General Electric, to globalny lider w dziedzinie napędów lotniczych, usług serwisowych oraz systemów i rozwiązań obronnych, dziś przed rozpoczęciem sesji giełdowej publikuje wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego. Firma obsługuje ogromny tabor silników komercyjnych i wojskowych, a jej kondycja ma duże znaczenie dla sektora lotniczego i obronnego w skali światowej.

Inwestorzy byli zachwyceni wynikami, spółka otwiera się wzrostem ponad 4% i swoim nowym szczytem wszech czasów.

W trzecim kwartale ogłoszono, że zamówienia wzrosły o 2% r/r. Spółka poinformowała także o wzroście zysku operacyjnego o 26% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrosty dotknęły również wynik na akcję oraz wolnych przepływów pieniężnych, te ostatnie wzrosły o około 30%, natomiast EPS o aż 44%.

To sugeruje, że nie tylko przychody rosły, ale także efektywność operacyjna i konwersja gotówki zostały poprawione. W ujęciu liczbowym: spółka zadeklarowała, że wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,4 mld USD (+30% r/r) oraz skorygowany EPS osiągnął poziom 1,66 USD, co oznacza wzrost o 44%.

Jeśli rozbić natomiast działalność na segmenty:

W segmencie silników komercyjnych i usług serwisowych „ Commercial Engines & Services ” zapotrzebowanie na usługi (w tym serwis i części zamienne) wzrosło o 32 % rok do roku, zaś przychód z tych usług zwiększył się o 28 %.

” zapotrzebowanie na usługi (w tym serwis i części zamienne) rok do roku, zaś przychód z tych usług W segmencie napędów i rozwiązań zbrojeniowych „ Defense & Propulsion Technologies” przychód wzrósł o 26% r/r, natomiast zysk w tej części działalności wzrósł aż o 75 % , co sugeruje znaczne poprawienie marż i korzyści płynące z optymalizacji kosztów lub poprawy miksu klient-produkt.

przychód r/r, natomiast zysk w tej części działalności , co sugeruje W komunikacie GE Aerospace podkreślono także, że łańcuch dostaw działa naprawdę solidnie ,spółka deklaruje, że dostawcy realizują około 95 % zadeklarowanego wolumenu na czas. W połączeniu z rosnącym popytem daje to spółce dużą pewność, że nie ograniczy jej dostateczna dostępność materiałów ani komponentów.

Najlepszą wiadomością dla inwestorów okazała się jednak zmiana prognoz na cały rok fiskalny. Spółka podniosła swoje przewidywania: wzrost przychodów został wyznaczony nie już tylko na poziomie ok. 10 %, lecz na „wysokie kilkunastu procent”. Zysk operacyjny został skorygowany w górę o około 300 mln USD, a wolne przepływy pieniężne mają wynieść powyżej 7 mld USD (z wcześniejszej prognozy 6 mld).

To oznacza spory pozytywny impuls rynkowy, zarząd sygnalizuje, że jest w stanie nie tylko utrzymać silny wzrost, ale i przekroczyć własne oczekiwania.

Wyniki za trzeci kwartał pokazują, że GE Aerospace znajduje się w bardzo dobrej kondycji: mimo relatywnie skromnego wzrostu zamówień, firma potrafiła wygenerować silny wzrost wyników operacyjnych i przepływów pieniężnych. Kluczowym katalizatorem wydaje się być część usługowa „aftermarket”, czyli serwis, części zamienne i “shop-visit”, która tradycyjnie generuje wyższe marże niż sprzedaż nowych silników.

W segmencie CES zauważono wzrost usług o 32 % i przychodów usługowych o 28 %, co uwiarygadnia tę tezę.

Z drugiej strony, segment obronny (DPT) z ogromnym wzrostem zysku sugeruje, że zarządzanie kosztami, poprawa miksu klientów lub kontraktów oraz być może wyższe ceny miały wyraźny wpływ.

To bardzo pozytywny sygnał w sektorze, gdzie presja kosztowa i zakłócenia łańcucha dostaw mogą działać w przeciwną stronę.

Podniesienie prognoz to natomiast często moment, kiedy rynek zaczyna bardziej aktywnie wyceniać spółkę, oczekując kontynuacji trendu. Wskazanie, że wolne przepływy przekroczą 7 mld USD, jest szczególnie ważne. Silna generacja gotówki to fundament, który pozwala na inwestycje, rozwój nowych technologii i potencjalnie atrakcyjną politykę wobec akcjonariuszy taką jak skup akcji i dywidendy.

Oczywiście należy pamiętać o kilku czynnikach ryzyka. Po pierwsze, zamówienia wzrosły jedynie o 2 % r/r, co oznacza, że jednorazowe skoki czy efekty bazy mogą być mniej spektakularne niż wczasach szybkiego odbicia branży lotniczej. Po drugie, choć łańcuch dostaw poprawia się, a sytuacja na rynku pracy jest nie najlepsza, to branża lotnicza jest nadal wrażliwa na zakłócenia materiałowe, inflację kosztów i presję płacową. Po trzecie, wysoka baza porównawcza może ograniczać przyszłe tempo wzrostu, zwłaszcza gdy odbicie rynków lotniczych będzie bardziej stopniowe.

Ponadto, podniesione prognozy zawsze stawiają wyzwanie, rynek oczekuje, że spółka je osiągnie lub przekroczy. W przypadku jakichkolwiek rozczarowań wycena może być podatna na korektę.

Wnioski dla inwestorów

Dla inwestorów wynik GE Aerospace to sygnał mocnego rozpoczęcia czwartego kwartału i dobrego fundamentu na rok z wyższą dynamiką przychodów i zysków. Spółka pokazuje, że potrafi zarówno rosnąć operacyjnie, jak i sprawnie generować gotówkę, co jest szczególnie istotne w kapitale technologicznym o intensywnych inwestycjach.

Jeśli zarząd utrzyma dobre tempo, a rynek usług lotniczych oraz zamówień silnikowych będzie nadal rozwijał się, akcje spółki mogą być interesującą pozycją w sektorze lotniczym/obronnym. Jednocześnie inwestorzy powinni monitorować, czy tempo wzrostu zamówień zacznie przyspieszać, bo silne wyniki w dużej mierze wynikają z optymalizacji, miksu i dostaw, a nie tylko czystego wzrostu jednostkowego.

Październikowe wyniki GE Aerospace potwierdzają, że spółka jest w dobrej kondycji, a zarząd jest wystarczająco pewny, by podnieść cały komplet prognoz na rok. To dobry moment, aby przyjrzeć się spółce bliżej.



GE.US (D1)

Źródło: Xstation5