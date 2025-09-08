Google Cloud i Qualcomm zacieśniają współprace wokół agentów AI ⚔️

- Celem jest wprowadzenie multimodalnej i hybrydowej (edge-to-cloud) sztucznej inteligencji w samochodach.
- Hybrydowa architektura łączy AI w urządzeniu z chmurą.
- Szybsze wejście na rynek dzięki zoptymalizowanej architekturze referencyjnej
Qualcomm i Google Cloud rozszerzają współpracę, aby ułatwić producentom aut tworzenie nowej generacji asystentów AI w samochodach. Celem jest połączenie Google Automotive AI Agent (oparty na modelach Gemini) z platformą Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Sztuczna inteligencja będzie działać jednocześnie w samochodzie i w chmurze, więc reakcje będą szybkie, a funkcje stale aktualne. Producenci dostaną gotowe narzędzia i wzorce, które skrócą czas prac i pozwolą wyjść poza proste komendy — do konwersacyjnych, spersonalizowanych, „markowych” asystentów. To ma pomóc markom się wyróżnić, w czasach gdy samochody coraz częściej są definiowane przez innowacje w oprogramowaniu.
Sytuacja finansowa Qualcomm
Patrząc na ostatnie kwartały, wyniki Qualcomm są zadowalające, tym bardziej przy uwzględnieniu stosunkowo atrakcyjnej wyceny rynkowej.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Mimo to, akcje Qualcomm nie znajdowały się ostatnio w centrum uwagi inwestorów. Stopy zwrotu za ostatnie pół roku są istotnie poniżej Alphabet oraz indeksu US100.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.