Google Cloud i Qualcomm zacieśniają współprace wokół agentów AI ⚔️

Celem jest wprowadzenie multimodalnej i hybrydowej (edge-to-cloud) sztucznej inteligencji w samochodach.

Hybrydowa architektura łączy AI w urządzeniu z chmurą.

Szybsze wejście na rynek dzięki zoptymalizowanej architekturze referencyjnej

Qualcomm i Google Cloud rozszerzają współpracę, aby ułatwić producentom aut tworzenie nowej generacji asystentów AI w samochodach. Celem jest połączenie Google Automotive AI Agent (oparty na modelach Gemini) z platformą Qualcomm Snapdragon Digital Chassis. Sztuczna inteligencja będzie działać jednocześnie w samochodzie i w chmurze, więc reakcje będą szybkie, a funkcje stale aktualne. Producenci dostaną gotowe narzędzia i wzorce, które skrócą czas prac i pozwolą wyjść poza proste komendy — do konwersacyjnych, spersonalizowanych, „markowych” asystentów. To ma pomóc markom się wyróżnić, w czasach gdy samochody coraz częściej są definiowane przez innowacje w oprogramowaniu.

Sytuacja finansowa Qualcomm

Patrząc na ostatnie kwartały, wyniki Qualcomm są zadowalające, tym bardziej przy uwzględnieniu stosunkowo atrakcyjnej wyceny rynkowej.

Mimo to, akcje Qualcomm nie znajdowały się ostatnio w centrum uwagi inwestorów. Stopy zwrotu za ostatnie pół roku są istotnie poniżej Alphabet oraz indeksu US100.