Humana traci 15% w wyniku rozczarowujących ocen i niskiego popytu na ubezpieczenia 📉

Akcje firmy ubezpieczeniowej Humana (HUM.US) trac膮 dzi艣 15%, po tym, jak firma wskaza艂a Komisji Papier贸w Warto艣ciowych i Gie艂d, 偶e jej oceny tzw. plan贸w Medicare Advantage znacznie spad艂y. Udzia艂 klient贸w zarejestrowanych w planach na 2025 rok spad艂 do 25%, z 94% w tym roku.聽Plany te, to prywatne odpowiedniki rz膮dowego programu Medicare, (przeznaczone dla os贸b w wieku 65 lat i wi臋cej). Coroczne okno zapis贸w na ubezpieczenie na rok 2025 rozpoczyna si臋 15 pa藕dziernika, a klienci b臋d膮 mieli czas do 7 grudnia, aby zdecydowa膰 si臋 na ubezpieczenie.

Ubezpieczyciel powiedzia艂, 偶e wyniki ocen nie powinny wp艂yn膮膰 na jego wyniki w bie偶膮cym i przysz艂ym 2025 roku,聽wp艂yn膮 natomiast negatywnie na przychody od 2026 roku.

Na聽podstawie wst臋pnych danych z 2025 r. z Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) tylko 1,6 mln, czyli 25%, jego cz艂onk贸w jest obecnie zapisanych do indywidualnych plan贸w na przysz艂y rok.

G艂贸wnym winowajc膮 jest spadek ocen dla jednego z kluczowych kontrakt贸w Humany, w kt贸rym zapisanych jest 45% jej cz艂onk贸w. Oceny spad艂y z 4,5 gwiazdki do 3,5 gwiazdki, a umowa reprezentuje ponad 90% grupowych plan贸w Medicare Advantage.

Firma ocenia, 偶e spadek ocen wynika ze zmiany sposobu ich obliczania, kt贸ry wci膮偶 mo偶e okaza膰 si臋 b艂臋dny i b臋dzie oczekiwa艂a wyja艣nie艅, przez firm臋 CMS.聽Aktualnie sp贸艂ka pr贸buje rozwi膮za膰 ten problem i zminimalizowa膰 skutki.

BTIG wskaza艂o, 偶e oceny Humany by艂y rozczarowuj膮ce, bior膮c pod uwag臋, 偶e plany ju偶 teraz borykaj膮 si臋 z problemami - wy偶szymi聽roszczeniami i rosn膮cymi wizytami w szpitalach.

Humana zamierza聽w ci膮gu najbli偶szych kilku miesi臋cy przedstawi膰 wi臋cej szczeg贸艂贸w na temat przysz艂ych strategii maj膮cych na celu popraw臋 wynik贸w. Poinformowa艂a, 偶e聽podejmuje kroki w celu zwi臋kszenia zaanga偶owania cz艂onk贸w i dostawc贸w, ulepszenia technologii i poprawy obs艂ugi klienta.