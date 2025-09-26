Thomas Barkin z Fed komentuje politykę monetarną USA

Dziś Thomas Barkin z Rezerwy Federalnej skomentował sytuację w polityce monetarnej USA i gospodarce amerykańskiej. Oto najważniejsze z jego komentarzy.
- Obecnie miesięczny próg równowagi dla zatrudnienia oceniam w przedziale od 0 do 50 tys. nowych miejsc pracy.
- Gospodarka nadal się rozwija, choć nie tak silnie jak w latach 2022 i 2023.
- Cel inflacyjny na poziomie 2% sprawdził się globalnie. Istnieje dla niego szerokie poparcie.
- Miało sens podjęcie działań, biorąc pod uwagę zagrożenia dla rynku pracy.
- Napływające dane zdecydują o tym, czy Fed powinien dalej obniżać stopy, czy nie. Rezerwa Federalna musi przesunąć się nieco bardziej w stronę realizacji mandatu zatrudnienia.
- Bezrobocie wygląda na nieco bardziej chwiejne, ale sytuacja inflacyjna jest lepsza.
- Nie możemy ignorować ostatnich rewizji danych dotyczących zatrudnienia. Trend na rynku pracy zaczyna iść w złym kierunku.
- Kluczowe dla dalszej konsumpcji jest to, czy ludzie zaczną tracić pracę, czy nie.
- Obecny poziom stopy bezrobocia nie budzi obaw, jednak sam trend może zmierzać w niewłaściwym kierunku.
- Wydatki konsumpcyjne pozostają na stosunkowo zdrowym poziomie zarówno w przypadku gospodarstw domowych o wyższych, jak i niższych dochodach.
- Ostatnia obniżka stóp powinna wesprzeć rynek pracy, jednocześnie utrzymując presję na inflację, która wciąż pozostaje powyżej celu.
- Fed obecnie skupia się na równowadze między swoimi celami.
- Firmy chcą przerzucać wyższe koszty – w tym wynikające z ceł – na konsumentów, ale opór ze strony klientów może ograniczyć skalę takich podwyżek.
- Rynek pracy może się osłabiać, a jednocześnie podaż pracowników rośnie wolniej.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.