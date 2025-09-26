Komentarz Giełdowy: Czy FED wstrzyma luzowanie?

Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie prezentuje się relatywnie dobrze i widać, że na koniec tygodnia wrócił pozytywny sentyment wśród krajowych inwestorów. Indeks WIG20 pod koniec sesji rośnie o ponad 0,8%. Podobnie zachowuje się sWIG80, który notuje nieśmiały wzrost o niecałe 0,3%. Najgorzej radzi sobie indeks średnich spółek mWIG40, który cofa się o blisko 0,1% w porównaniu do poprzedniego dnia. Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie przebiegała względnie spokojnie, a główną uwagę inwestorów bez wątpienia przyciągały dane dotyczące odczytu PCE ze Stanów Zjednoczonych.

Zarówno wczorajsze dane o PKB USA, jak i dzisiejszy odczyt inflacji PCE, mają kluczowe znaczenie dla oczekiwań dotyczących dalszej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Wzrost gospodarczy w drugim kwartale okazał się silniejszy od prognoz i wyniósł 3,8% r/r, co potwierdza wysoką odporność amerykańskiej gospodarki. Dodatkowo, spadek liczby nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wskazuje na utrzymującą się siłę rynku pracy.

Dzisiejsze dane o inflacji nie przyniosły większych niespodzianek. Deflator PCE za sierpień wyniósł 2,7% r/r, zgodnie z oczekiwaniami, wobec 2,6% miesiąc wcześniej. Inflacja bazowa utrzymała się na poziomie 2,9% r/r. Miesięczne tempo wzrostu cen wyniosło 0,3% dla wskaźnika ogólnego (nieco powyżej prognoz) oraz 0,2% w ujęciu bazowym, co było zgodne z przewidywaniami.

W odpowiedzi na te dane coraz więcej osób uważa, że Rezerwa Federalna może opóźnić dalsze obniżki stóp procentowych, przesuwając je nawet na grudzień lub początek przyszłego roku. Rynek zakładał, że rozpoczęty już cykl luzowania potrwa dłużej, jednak teraz coraz częściej pojawia się scenariusz, w którym stopy pozostaną na wyższym poziomie przez dłuższy czas. Utrzymująca się inflacja bazowa powyżej celu inflacyjnego FED na poziomie 2%, ogranicza przestrzeń do poluzowania polityki bez ryzyka utrwalenia presji cenowej.

Ponadto, solidne dane o wzroście PKB oraz niska liczba nowych bezrobotnych sugerują, że amerykańska gospodarka nie wykazuje oznak silnego spowolnienia. To osłabia argumenty za szybkim stymulowaniem popytu monetarnego. FED może uznać, że ryzyko zbyt wczesnego obniżenia stóp i ponownego wzrostu inflacji przeważa nad potrzebą szybkiego wsparcia gospodarki.

W efekcie inwestorzy coraz uważniej analizują nie tylko bieżące dane, ale także nadchodzące publikacje dotyczące rynku pracy, konsumpcji oraz produkcji przemysłowej, które będą kluczowe dla określenia dalszej ścieżki stóp procentowych. Taki układ czynników sprzyja ostrożności zarówno wśród decydentów monetarnych, jak i uczestników rynku. Z punktu widzenia inwestorów, połączenie silnego wzrostu gospodarczego z utrzymującą się inflacją bazową może skłaniać do rewizji oczekiwań wobec polityki FED. Szczególnie spółki wzrostowe, zwłaszcza z sektora technologicznego, mogą znaleźć się pod presją, jeśli rynki zaczną wyceniać scenariusz dłuższego utrzymania wysokich stóp procentowych. Z kolei sektor finansowy, w tym banki, może skorzystać na stabilizacji kosztu pieniądza, pod warunkiem braku sygnałów pogorszenia koniunktury.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynku Akcji XTB