US100 zyskuje 1,40% 📈

Indeks sp贸艂ek technologicznych powraca powy偶ej 23200 punkt贸w

Ameryka艅skie gie艂dy mocno odbijaj膮 w poniedzia艂ek, po pi膮tkowej gwa艂townej wyprzeda偶y wywo艂anej zaskakuj膮co s艂abymi danymi z rynku pracy. US500 zyskuje 1,20%, US100 1,40%, a US2000 odbija 1,44%. Katalizatorem do wzrostu s膮 oczekiwania szybszych obni偶ek st贸p procentowych przez Fed. Nastroje rynkowe poprawi艂y si臋 wraz z oczekiwaniami na 艂agodniejsz膮 polityk臋 monetarn膮 po sygna艂ach och艂odzenia rynku pracy, a dodatkowo zam贸wienia w przemy艣le w czerwcu spad艂y o 4,8%, nieco poni偶ej prognoz.

Uwaga inwestor贸w przesuwa si臋 teraz na wydarzenia polityczne i nadchodz膮ce publikacje wynik贸w. Prezydent Trump ma og艂osi膰 w tym tygodniu nominacje na kluczowe stanowiska podmiot贸w publicznych, w tym na nowego cz艂onka zarz膮du Fed oraz szefa Biura Statystyki Pracy (BLS). W zesz艂y pi膮tek Trump zwolni艂 dotychczasow膮 szefow膮 BLS, za przyczyn臋 podaj膮c manipulacje danymi.

W reakcji na s艂absze dane z rynku pracy oraz rosn膮c膮 niepewno艣膰 polityczn膮 dolar os艂abia si臋 wspieraj膮c jednocze艣nie ryzykowne aktywa takie jak akcje oraz kryptowaluty. Wymiana personelu na najwy偶szych stanowiskach dodatkowo podwa偶a wiarygodno艣膰 ameryka艅skiego systemu finansowego, podtrzymuj膮c wyprzeda偶 dolara.聽

US100 (1D)聽

Notowania kontrakt贸w na indeks Nasdaq 100 wyra藕nie spad艂y pod koniec zesz艂ego tygodnia. Tym samym wykres przebi艂 chwilowo dolne ograniczenie w膮skiego kana艂u wzrostowego, jaki widzimy na notowaniach od pocz膮tku maja. Mimo to poziom 22 850 pkt okaza艂 si臋 wsparciem dla notowa艅, kt贸re dzi艣 odwracaj膮 cz臋艣膰 spadk贸w. Cena wr贸ci艂a do kana艂u wzrostowego, a kluczowym sygna艂em utrzymania byczych nastroj贸w b臋dzie utrzymanie ceny powy偶ej poziomu 20-sesyjnej wyk艂adniczej 艣redniej krocz膮cej (EMA20, 偶贸艂ta linia na wykresie) na poziomie ok. 23 150 pkt.聽

殴r贸d艂o: xStation聽

Tymczasem inwestorzy czekaj膮 na raporty kwartalne Palantira (poniedzia艂ek), AMD i Pfizera (wtorek) oraz Disneya (艣roda). Zbli偶aj膮ce si臋 przem贸wienie prezesa Fed Jerome鈥檃 Powella na sympozjum w Jackson Hole r贸wnie偶 postrzegane jest jako potencjalnie kluczowy moment dla kierunku rynk贸w.

Dotychczasowe raporty wynikowe pozostawiaj膮 inwestor贸w w dobrych nastrojach. Jak na razie spo艣r贸d ponad po艂owy sp贸艂ek z indeksu Nasdaq 100, kt贸re przedstawi艂y swoje wyniki za ostatni kwarta艂 a偶 80% sp贸艂ek zaraportowa艂o przychody wy偶sze od oczekiwa艅, a ponad 82% przebi艂o r贸wnie偶 oczekiwania konsensusu na poziomie zyskowno艣ci.聽

Ameryka艅skie akcje notuj膮 dzisiaj wzrosty niezale偶nie od kapitalizacji sp贸艂ki, co jest pozytywnym sygna艂em. 殴r贸d艂o: xStation 5