Indeksy PMI w Europie nieco lepiej od oczekiwań

Dzisiaj opublikowano wiele danych dotyczących indeksów PMI dla europejskich gospodarek. Warto pamiętać, że odczyt poniżej 50 punktów mówi o prawdopodobnym kurczeniu się sektora. Wskaźnik kompozytowy łączy w sobie dane z sektora przemysłowego i usługowego, dając bardziej ogólny obraz kondycji gospodarki. Dane w większości przypadków okazały się być lepsze, poza Hiszpanią:

Finalny wskaźnik PMI kompozytowy we Włoszech wyniósł 51 pkt (prognoza: 50 pkt, poprzednio: 49,7 pkt)

Finalny wskaźnik PMI dla usług we Włoszech wyniósł 52,4 pkt (prognoza: 50,2 pkt, poprzednio: 50,5 pkt)

Wskaźnik PMI dla usług w Hiszpanii wyniósł 54,9 pkt (prognoza: 56,6 pkt, poprzednio: 57,0 pkt)

Finalny wskaźnik PMI dla usług w Niemczech wyniósł 51,6 pkt (prognoza: 51,4 pkt, poprzednio: 51,4 pkt)

Finalny wskaźnik PMI kompozytowy w Niemczech wyniósł 48,6 pkt (prognoza: 48,4 pkt, poprzednio: 48,4 pkt)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji wyniósł 49,2 pkt (prognoza: 48,3 pkt, poprzednio: 48,3 pkt)

Wskaźnik PMI kompozytowy we Francji wyniósł 48,1 pkt (prognoza: 47,3 pkt, poprzednio: 47,3 pkt)

Co oznaczają te dane?

Niemcy i Francja nadal zmagają się ze słabością gospodarczą, choć sektor usług wykazuje pewne oznaki poprawy.

nadal zmagają się ze słabością gospodarczą, choć sektor usług wykazuje pewne oznaki poprawy. Włochy mogą wychodzić z okresu spowolnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźnik kompozytowy.

mogą wychodzić z okresu spowolnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o wskaźnik kompozytowy. Hiszpania obserwuje spowolnienie w sektorze usług, mimo że ogólna sytuacja gospodarcza wydaje się być wciąż dość stabilna.

Dzięki poprawie danych w poszczególnych gospodarkach mamy wzrost indeksu PMI dla usług dla całej strefy euro do poziomu 51,6 punktów przy oczekiwaniu 51,2 oraz powrót indeksu kompozytowego do poziomu ekspansji, a konkretnie do poziomu 50 punktów, przy oczekiwaniu utrzymania poziomu 49,7 punktów.

Euro nieco odreagowuje po początkowym osłabieniu w związku z prawdopodobnym wygraniem wyborów przez Donalda Trumpa, choć sama reakcja na dane jest ograniczona: