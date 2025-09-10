Inditex z euforycznym przyjęciem wyników finansowych📈

Inditex (ITX.ES), właściciel marek takich jak Zara, Bershka czy Massimo Dutti, zaprezentował bardzo solidne wyniki za I połowę 2025 roku, co wywołało mocną reakcję rynkową i wzrost akcji o 5,9% – najmocniej od kwietnia tego roku. Spółka potwierdziła wzrost sprzedaży na poziomie 1,6% r/r, do 18,36 mld EUR, oraz pozytywny start III kwartału: od początku sierpnia do 8 września popyt przy kursach stałych wzrósł aż o 9%. Ożywienie popytu widoczne jest także dzięki rekordowej sprzedaży najnowszych kolekcji oraz skutecznej polityce zarządzania zapasami.
Wyniki operacyjne za pierwsze półrocze spełniły rynkowe oczekiwania jednak tylko w części. EBIT wyniósł 3,57 mld EUR (+0,9% r/r), nieco powyżej konsensusu 3,56 mld EUR, natomiast przychody i zysk netto były lekko poniżej prognoz: 18,36 mld EUR przy oczekiwanych 18,52 mld EUR, oraz 2,79 mld EUR (prognoza 2,82 mld EUR). Spółka utrzymała wysoką marżę brutto – 58,3% przy oczekiwanych 58,2%, a EBITDA wzrosła do 5,11 mld EUR (+1,5% r/r, zgodnie z prognozami). Najlepiej w strukturze sprzedaży radziły sobie marki Stradivarius, Oysho oraz Bershka, z wyraźnymi wzrostami r/r, podczas gdy Massimo Dutti zanotowało lekki spadek.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
W komunikatach zarządu podkreślono, że Inditex spodziewa się negatywnego wpływu kursów walutowych na poziomie -4% przychodów w 2025 roku (wcześniej prognozowano -3%), szczególnie przez osłabienie dolara i peso wobec euro. Spółka wskazuje na dalsze przyspieszenie tempa wzrostu w drugim półroczu – aby spełnić konsensus, sprzedaż powinna wzrosnąć o 5,3% r/r, a EBIT o 3,2% wobec 1,7% w Q2. Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi i przewaga w globalnej logistyce stawia Inditex w pozycji lidera na tle europejskiej konkurencji.
Wyniki finansowe Inditex + prognozy
-
Przychody: 18,36 mld EUR (+1,6% r/r, prognoza 18,52 mld EUR)
-
EBIT: 3,57 mld EUR (+0,9% r/r, prognoza 3,56 mld EUR)
-
EBITDA: 5,11 mld EUR (+1,5% r/r, prognoza 5,12 mld EUR)
-
Zysk netto: 2,79 mld EUR (+0,8% r/r, prognoza 2,82 mld EUR)
-
EPS: 0,896 EUR (prognoza 0,889 EUR)
-
Marża brutto: 58,3% (prognoza 58,2%)
-
Przychody Zara & Zara Home: 13,15 mld EUR (+0,9% r/r)
-
Pull&Bear: 1,16 mld EUR (+3% r/r)
-
Massimo Dutti: 895 mln EUR (-1% r/r)
-
Bershka: 1,44 mld EUR (+4,1% r/r)
-
Stradivarius: 1,33 mld EUR (+5,7% r/r)
-
Oysho: 389 mln EUR (+5,7% r/r)
-
Liczba sklepów: 5 528 (-2,5% r/r, prognoza 5 547)
Prognozy Inditex na II połowę 2025
-
Wzrost sprzedaży od sierpnia do września: +9% r/r w stałych kursach walutowych
-
Konsensus: sprzedaż w II półroczu musi wzrosnąć o 5,3% r/r, a EBIT o 3,2% r/r, by spełnić oczekiwania analityków
-
Spodziewany negatywny wpływ kursowy na przychody: -4% (wcześniej -3%)
-
Zarząd akcentuje dalsze przyspieszenie tempa wzrostu dzięki optymalizacji kosztów i przewadze logistycznej
Akcje Inditex po raz pierwszy od czerwca tego roku testują dzisiaj 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą, która stanowi kluczową barierę dotychczasowego, długoterminowego trendu spadkowego na akcjach tej spółki.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.