Inditex z euforycznym przyjęciem wyników finansowych📈

Inditex (ITX.ES), właściciel marek takich jak Zara, Bershka czy Massimo Dutti, zaprezentował bardzo solidne wyniki za I połowę 2025 roku, co wywołało mocną reakcję rynkową i wzrost akcji o 5,9% – najmocniej od kwietnia tego roku. Spółka potwierdziła wzrost sprzedaży na poziomie 1,6% r/r, do 18,36 mld EUR, oraz pozytywny start III kwartału: od początku sierpnia do 8 września popyt przy kursach stałych wzrósł aż o 9%. Ożywienie popytu widoczne jest także dzięki rekordowej sprzedaży najnowszych kolekcji oraz skutecznej polityce zarządzania zapasami.

Wyniki operacyjne za pierwsze półrocze spełniły rynkowe oczekiwania jednak tylko w części. EBIT wyniósł 3,57 mld EUR (+0,9% r/r), nieco powyżej konsensusu 3,56 mld EUR, natomiast przychody i zysk netto były lekko poniżej prognoz: 18,36 mld EUR przy oczekiwanych 18,52 mld EUR, oraz 2,79 mld EUR (prognoza 2,82 mld EUR). Spółka utrzymała wysoką marżę brutto – 58,3% przy oczekiwanych 58,2%, a EBITDA wzrosła do 5,11 mld EUR (+1,5% r/r, zgodnie z prognozami). Najlepiej w strukturze sprzedaży radziły sobie marki Stradivarius, Oysho oraz Bershka, z wyraźnymi wzrostami r/r, podczas gdy Massimo Dutti zanotowało lekki spadek.

W komunikatach zarządu podkreślono, że Inditex spodziewa się negatywnego wpływu kursów walutowych na poziomie -4% przychodów w 2025 roku (wcześniej prognozowano -3%), szczególnie przez osłabienie dolara i peso wobec euro. Spółka wskazuje na dalsze przyspieszenie tempa wzrostu w drugim półroczu – aby spełnić konsensus, sprzedaż powinna wzrosnąć o 5,3% r/r, a EBIT o 3,2% wobec 1,7% w Q2. Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi i przewaga w globalnej logistyce stawia Inditex w pozycji lidera na tle europejskiej konkurencji.

Wyniki finansowe Inditex + prognozy

Przychody: 18,36 mld EUR (+1,6% r/r, prognoza 18,52 mld EUR)

EBIT: 3,57 mld EUR (+0,9% r/r, prognoza 3,56 mld EUR)

EBITDA: 5,11 mld EUR (+1,5% r/r, prognoza 5,12 mld EUR)

Zysk netto: 2,79 mld EUR (+0,8% r/r, prognoza 2,82 mld EUR)

EPS: 0,896 EUR (prognoza 0,889 EUR)

Marża brutto: 58,3% (prognoza 58,2%)

Przychody Zara & Zara Home: 13,15 mld EUR (+0,9% r/r)

Pull&Bear: 1,16 mld EUR (+3% r/r)

Massimo Dutti: 895 mln EUR (-1% r/r)

Bershka: 1,44 mld EUR (+4,1% r/r)

Stradivarius: 1,33 mld EUR (+5,7% r/r)

Oysho: 389 mln EUR (+5,7% r/r)

Liczba sklepów: 5 528 (-2,5% r/r, prognoza 5 547)

Prognozy Inditex na II połowę 2025

Wzrost sprzedaży od sierpnia do września: +9% r/r w stałych kursach walutowych

Konsensus: sprzedaż w II półroczu musi wzrosnąć o 5,3% r/r, a EBIT o 3,2% r/r, by spełnić oczekiwania analityków

Spodziewany negatywny wpływ kursowy na przychody: -4% (wcześniej -3%)

Zarząd akcentuje dalsze przyspieszenie tempa wzrostu dzięki optymalizacji kosztów i przewadze logistycznej

Akcje Inditex po raz pierwszy od czerwca tego roku testują dzisiaj 200-dniową wykładniczą średnią kroczącą, która stanowi kluczową barierę dotychczasowego, długoterminowego trendu spadkowego na akcjach tej spółki.

Źródło: xStation