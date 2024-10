Inflacja wyżej, mocny przyrost claimsów w USA. Co z dolarem?

Spadek ogólnej inflacji w USA słabszy od oczekiwań. Odbicie inflacji bazowej

Inflacja CPI za wrzesień spadła mniej od oczekiwań do 2,4% r/r z poziomu 2,5% r/r. Oczekiwano 2,3% r/r. Jest to oczywiście bliżej celu inflacyjnego, ale nie można wykluczyć odbicia w ostatnich miesiącach tego roku. Odbicie inflacji bazowej do 3,2% r/r jest jednak dosyć negatywnym sygnałem z perspektywy rynków, gdyż może skłonić Fed do rozważań na temat zasadności aż 2 obniżek w tym roku. Niemniej dzisiejszy raport też nie odbiega znacząco od poprzednich odczytów i również nie powinniśmy oczekiwać dużych zmian w przyszłym miesiącu (choć oczywiście mocno odbijają ceny ropy naftowej). Warto jednak podkreślić, że dzisiejszy raport CPI jest ostatnim przed wyborami w USA oraz ostatnim przed listopadową decyzją Fed.

Biorąc pod uwagę 3 miesięczną średnią dla inflacji, odsezonowując ją i annualizując, tu widzi spory powrót presji inflacyjnej. Podobny wyskok tego wskaźnika w 2015 czy 2020 roku doprowadził do ustabilizowania się inflacji bazowej na dłuższy czas.

Patrząc również z perspektywy kolejnych odczytów inflacji w tym roku, jeśli inflacja nie zaliczy odczytu miesięcznego 0,0% m/m lub spadku (a na to szansa jest mała biorąc pod uwagę ceny paliw), to w kolejnych miesiącach będziemy mieli odbicie.

Ceny żywności mogą już nie spadać

Patrząc na indeks cen żywności wg FAO, ceny mogą zaliczyć konsolidację i nawet odbicie na przełomie obecnego i przyszłego roku. W ujęciu rocznym ceny FAO rosną już o 2,1%, choć jeszcze początkiem tego roku mieliśmy dwucyfrowe spadki.

Ceny benzyny mogą odbić

Ceny benzyny były jednym z ważniejszych czynników, który prowadzić do osłabienia inflacji we wrześniu. Może to nie być już takie łatwe w październiku, biorąc pod uwagę wzrosty cen ropy naftowej. Ceny paliw odjęły aż 0,5 punktu procentowego od rocznej inflacji. W ujęciu miesięcznym było to odjęcie o niemal 0,2 punktu procentowego.

Ropa zaczyna odbijać, dlatego nie można wykluczyć odbicia cen paliw. Oczywiście te pozostają pod presją, co jest związane z ograniczonym popytem - m.in. ze względu na ostatnie huragany w USA. Niemniej utrzymanie cen blisko 3 USD za galon przy cenach powyżej 75 USD za baryłkę może być trudne.

Inflacja czynszów spada, ale pozostaje bardzo wysoka

Po ostatnim ożywieniu obserwujemy powrót do spadków inflacji czynszowej (shelter). Niemniej bazując na wskaźniku wyprzedzającym w postaci cen nieruchomości wg raportu Case-Shiller, potencjał spadkowy może znajdować się na wyczerpaniu. To może sugerować lepkość inflacji bazowej w najbliższym czasie.

Inflacja usługowa pozostaje problemem

Biorąc pod uwagę wykres kontrybucji zaprezentowany wcześniej, widać, że cały czas najmocniejszy wpływ mają koszty związane z usługami. Co więcej, subindeks cenowy z raportu ISM dla usług sugeruje, że ta inflacja może pozostać na wysokim poziomie.

Inflacja usługowa pozostaje na wysokim poziomie.

Wysokie wnioski o zasiłek. Czy jest jednak czym się martwić?

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wzrosły do poziomu 258 tys., co jest najwyższym poziomem od sierpnia 2023 roku. CO ważniejsze sam przyrost w porównaniu do poprzedniego odczytu to również największy wzrost od lipca 2021. Największy tygodniowy przyrost miał miejsce w przypadku Michigan, więc w tym przypadku trudno mówić o wpływie pogody. Z drugiej strony spore wzrosty miały miejsce w takich stanach jak Północna Karolina, Tennessee, Wirginia czy Kentucky, w których wpływ pogody był dosyć widoczny. Warto podkreślić, że tyczy się to jednak huraganu Helene, a nie tego obecnego (Milton), który dosyć mocno dotknął Florydę. Wzrost wniosków w Michigan był związany z redukcją zatrudnienia w Stellantis.

Kluczowe pytanie dotyczy tego, czy te wzrosty będą widoczne również w kolejnych tygodniach. Liczba stanów, w których liczba wniosków rośnie, zaczyna ponownie wysyłać sygnał recesyjny. Najbliższe 2 raporty będą prawdopodobnie dotknięte działaniem pogody. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wzrost wniosków w takich stanach jak Michian czy Północna Karolina może odbić się również w głosowaniu prezydenckim za niecały miesiąc. Pytanie, czy jest to jedno-dwurazowy wyskok czy stały trend wskazujący jednak na potrzebę mocniejszego cięcia stóp procentowych.

Jeśli udział stanów, w których wnioski rosną znacząco w ujęciu rocznym, przekracza 20%, w przeszłości dawało to często sygnał recesyjny. Niemniej, wcześniej w tym roku był to sygnał fałszywy.

EURUSD reaguje mocniej na claimsy

EURUSD początkowo wyraźnie stracił, co było związane z wyższą inflacją od oczekiwań. Rynek jednak mocniej przejmuje się słabymi danymi z rynku pracy. Oczekiwania na cięcie o 25 punktów bazowych w listopadzie skoczyło z wczorajszego poziomu 82% do 90% po danych. Najprawdopodobniej jednak obecne dane nie stanowią jeszcze na tyle dużego sygnału, aby doprowadzić do zmiany wydźwięku ze strony Fed. Jeśli jednak wnioski w przyszłym tygodniu wzrosłyby ponownie i wypadły bliżej 300 tysięcy, wtedy można będzie oczekiwać zdecydowanie większej reakcji cenowej na dolarze.