Inflacja z Norwegii nieznacznie powyżej prognoz📈USDNOK zyskuje

Inflacja w Norwegii, we wrześniu wzrosła o 3,6% r/r wobec 3,5% prognoz i 3,5% poprzednio. Miesięczna dynamika wskazała 0,4% po spadku o -0,6% w sierpniu. Para USDNOK przebiła dziś EMA50 na interwale dziennym oraz opór wyznaczony poprzednimi reakcjami cenowymi na poziomie 10.00 i wydaje się zmierzać do kluczowej strefy oporu, przy EMA200.
Źródło: xStation5
