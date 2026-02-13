Kalendarz ekonomiczny: CPI w USA i krajowa inflacja na świeczniku (13.02.2026)

Dzień zaczyna się pod znakiem oczekiwania na kluczowy odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych za styczeń, który może znacząco wpłynąć na nastroje na rynkach finansowych oraz kształt oczekiwań wobec przyszłej polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Inwestorzy będą śledzić zarówno dynamikę cen w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym, ponieważ wynik CPI może wywołać zwiększoną zmienność na rynku walutowym, giełdach oraz w segmencie obligacji. Dodatkowo, inwestorzy z Polski będą uważnie monitorować krajowe dane o inflacji za styczeń, które pojawią się przed publikacjami amerykańskimi. Kalendarz Ekonomiczny 08:00 – Rumunia PKB n.s.a. wstępnie (r/r) IV kw.: aktualny odczyt 0,1% (prognoza 1,2%, poprzednio 1,7%)

Produkcja przemysłowa s.a. (m/m): aktualny odczyt 0,8% (prognoza 1%, poprzednio -0,7%) 08:30 – Szwajcaria Inflacja CPI (m/m) styczeń: (prognoza 0,0%; poprzednio 0,0%)

Inflacja CPI (r/r) styczeń: (prognoza 0,1%; poprzednio 0,1%) 08:30 – Węgry Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) grudzień: (prognoza 0,9%; poprzednio -1,6%)

Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) grudzień: (prognoza 1,8%; poprzednio -5,5%)

Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) grudzień: (prognoza -1%; poprzednio -5,5%) 09:00 – Czechy Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń: (prognoza 0,9 %; poprzednio -0,3 %)

Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń: (prognoza 1,6 %; poprzednio 2,1 %) 09:00 – Hiszpania Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń: (prognoza -0,4%; poprzednio 0,3%)

Inflacja HICP fin. (m/m) styczeń: (prognoza -0,7%; poprzednio 0,3%)

Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń: (prognoza 2,4%; poprzednio 2,9 %)

Inflacja HICP fin. (r/r) styczeń: (prognoza 2,5%; poprzednio 3 %) 09:00 – Słowacja PKB wstępnie (r/r) IV kw.: (prognoza 0,8%; poprzednio 0,9%) 10:00 – Polska Inflacja CPI fin. (m/m) styczeń: (prognoza 0,5%; poprzednio 0,0%)

Inflacja CPI fin. (r/r) styczeń: (prognoza 1,9%; poprzednio 2,4%) 10:00 – Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) grudzień: (prognoza 10,5 mld; poprzednio 8,16 mld) 11:00 – Strefa Euro Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) grudzień: (poprzednio 9,9 mld)

Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) grudzień: (prognoza 11,7 mld; poprzednio 10,7 mld)

PKB s.a. rew. (k/k) IV kw.: (prognoza 0,3%; poprzednio 0,3%)

PKB s.a. rew. (r/r) IV kw.: (prognoza 1,3%; poprzednio 1,4%) 14:00 – Polska Saldo rachunku bieżącego (EUR) grudzień: (prognoza -1250 mln; poprzednio -460 mln)

Saldo obrotów towarowych (EUR) grudzień: (poprzednio -1087 mln)

14:30 – USA Inflacja CPI (m/m) styczeń: (prognoza 0,3%; poprzednio 0,3%)

Inflacja bazowa CPI (m/m) styczeń: (prognoza 0,3%; poprzednio 0,2%)

Inflacja CPI (r/r) styczeń: (prognoza 2,5%; poprzednio 2,7%)

Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń: (prognoza 2,5%; poprzednio 2,6%)

19:00 – USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy (tydzień): (prognoza 413; poprzednio 412)

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.