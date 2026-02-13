Poranna Odprawa: Globalna wyprzedaż sektora technologicznego (13.02.2026)

Sesja na Wall Street zakończyła się solidną wyprzedażą. Wyprzedaż rozlała się po całej amerykańskiej giełdzie, kończąc dzień na solidnych minusach. SP500 zniżkował o 1,5%, Dow Jones stracił 1,3%, natomiast Nasdaq cofnął się o 2%.

Pod wyraźną presją pozostawał sektor technologiczny, szczególnie spółki software'owe zostały najbardziej dotknięte wczorajszą wyprzedażą. To kontunuacja presji na akcje tego segmentu rynku.

Donald Trump zasygnalizował, że w perspektywie najbliższych tygodni może dojść do zawarcia porozumienia z Iranem. Równolegle Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność militarną w rejonie Zatoki Perskiej.

Dziś zaplanowana jest publikacja danych o inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, które będą kluczowym wydarzeniem dla rynków finansowych i oczekiwań dotyczących dalszej polityki Fed.

Azjatyckie rynki akcji znalazły się pod presją w związku z pogarszającym się globalnym nastrojem i wyprzedażą spółek technologicznych. W efekcie główne indeksy zakończyły sesję na minusie: Japonia (Nikkei 225) -0,68%, Hong Kong (Hang Seng) -1,79%, Shanghai Composite -0,70%, Australia (S&P/ASX 200) -1,37%.

Członek zarządu BOJ Naoki Tamura ocenił, że inflacja w Japonii ma trwały charakter. Wskazał też, że obecna polityka nadal jest łagodna, a stopy procentowe mają przestrzeń do dalszych podwyżek.

Ludowy Bank Chin (PBOC) ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na poziomie 6,9398 podczas gdy prognozy zakładały wartość 6,9045.

W Chinach ceny nowych domów spadły w styczniu o 0,4% w ujęciu miesięcznym i o 3,1% w ujęciu rocznym, co stanowi największy roczny spadek od siedmiu miesięcy.

Na rynku walutowym obserwuje się wahania na jenie. Notowania jena były bardzo zmienne, a obecnie waluta znajduje się pod presją i traci wobec najsilniejszych walut. Para USD/JPY ponownie przekroczyła poziom 153.

Pozostałe główne pary walutowe poruszają się w wąskich zakresach przed publikacją danych CPI w USA. AUD oraz waluty procykliczne pozostają pod presją.

Na rynku metali szlachetnych widać delikatne odbicie po wczorajszej wyprzedaży. Złoto rośnie nieznacznie, testując poziom 4950 USD, natomiast srebro zyskuje blisko 2% i oscyluje w okolicach 76,50 USD.

Na rynku kryptowalut panują ostrożne nastroje. Bitcoin lekko traci i znajduje się poniżej 66 000 USD, podobnie jak Ethereum, które obecnie notowane jest poniżej 1950 USD.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.