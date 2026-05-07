Iran formalizuje kontrolę nad Cieśniną Ormuz; OIL zatrzymuje spadki ❓⚓

Iran sformalizował kontrolę nad Cieśniną Ormuz, tworząc nowy organ — Persian Gulf Strait Authority (PGSA) — który wymaga od wszystkich przepływających statków złożenia deklaracji informacyjnej przed uzyskaniem zgody na tranzyt. Formularz zawiera ponad 40 pytań dotyczących nazwy statku, kraju pochodzenia i przeznaczenia, narodowości właścicieli, operatorów i załogi oraz rodzaju ładunku. Przed wybuchem konfliktu z USA i Izraelem pod koniec lutego 2026 roku cieśnina była swobodnie dostępna dla wszystkich statków — teraz Iran zagraża atakiem każdej jednostce przechodzącej bez zgody IRGC. Przez cieśninę przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego, co sprawia, że kontrola nad nią daje Teheranowi ogromną dźwignię wobec globalnej gospodarki.

Kluczowe informacje, które należy wypełnić, aby przepływać przez Cieśninę Ormuz za zgodą Iranu. Źródło: CNN

Zamknięcie Cieśniny Ormuz wywołało największy szok podażowy w historii rynku ropy — w środę ceny benzyny w USA wzrosły powyżej 4,5 dolara za galon po raz pierwszy od czterech lat. Irański Najwyższy Przywódca Mojtaba Chamenei wezwał do budowy „nowego regionalnego i globalnego porządku" opartego na silnym Iranie, wskazując wprost na „dźwignię zamknięcia cieśniny" jako narzędzie realizacji tej wizji. Iran pobiera podobno do 2 milionów dolarów opłaty za przepływ jednego statku, a amerykański Departament Skarbu jasno stwierdził, że żaden podmiot powiązany z USA nie jest upoważniony do dokonywania takich płatności. W tygodniu kończącym się 3 maja przez cieśninę przepłynęło zaledwie 40 statków, podczas gdy przed wojną średnia wynosiła 120 przepraw dziennie, a w czwartek ruch tankowców był niemal zerowy. Eksperci firmy Kpler oceniają, że nawet w scenariuszu długoterminowej kontroli irańskiej tranzyt nie przekroczy 40–50% pojemności eksportowej sprzed wojny, co oznaczałoby trwałe konsekwencje dla globalnych rynków energii.

Mimo tego na ten moment za główny cel obrał sobie wycenianie scenariusza deeskalacji konfliktu. Świadczą o tym spadki cen ropy, które dzisiaj przyspieszają kolejny dzień z rzędu.

OIL przetestował dzisiaj 50-dniową EMA, czyli strefy, która nie była retestowana od połowy kwietnia, kiedy to lokalne spadki zatrzymały się blisko tej strefy. W długim terminie instrument pozostaje jednak w trendzie wzrostowym. Źródło: xStation