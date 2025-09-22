IREN Limited ogłasza współpracę z NVIDIĄ. Akcje spółki rosną!

IREN Limited, firma działająca w sektorze centrów danych zasilanych w 100% energią odnawialną, intensyfikuje rozwój swojej platformy chmurowej AI, inwestując 670 milionów dolarów w zakup najnowszych procesorów graficznych (GPU) od firm NVIDIA i AMD. Dzięki tej inwestycji moc obliczeniowa spółki wzrośnie niemal dwukrotnie do około 8,5 tysiąca GPU, a do końca roku liczba ta ma się zwiększyć do 10,9 tysiąca.

Zakupione jednostki GPU, w tym modele NVIDIA Blackwell B200, B300 oraz GB300, zostaną zainstalowane w nowoczesnym centrum danych w Prince George w Kanadzie, które dysponuje 50 MW mocy zasilania i jest przygotowane do dalszej rozbudowy do ponad 20 tysięcy GPU. Wprowadzenie chłodzenia cieczą podniesie efektywność energetyczną i skalowalność infrastruktury.

W sierpniu 2025 roku IREN uzyskało status preferowanego partnera NVIDIA, co daje firmie bezpośredni dostęp do najnowszych technologii oraz korzystne warunki zakupowe. Dzięki temu firma może szybciej rozwijać swoje usługi chmurowe i lepiej sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową w obszarze sztucznej inteligencji.

Wyniki finansowe za rok 2025 pokazują rekordowy wzrost, przychody firmy osiągnęły 501 milionów dolarów, zysk netto wyniósł 86,9 miliona dolarów, a EBITDA 278,2 miliona dolarów. IREN prognozuje, że przychody generowane przez usługi AI w chmurze wzrosną do 200 do 250 milionów dolarów rocznie.

Ta inwestycja i rozwój infrastruktury wpisują się w globalny trend rosnącego zapotrzebowania na technologie AI, wykorzystywane między innymi w generatywnych modelach językowych, rozpoznawaniu obrazów czy zaawansowanych symulacjach. Po ogłoszeniu inwestycji akcje IREN zyskują ponad 7%, przebijając granicę 40 USD za akcję.

Dzięki tym działaniom IREN jest dobrze przygotowane do dalszego dynamicznego rozwoju i umocnienia pozycji lidera na rynku chmury AI zasilanej energią odnawialną.

Akcje spółki są w bardzo silnym trendzie wzrostowym, napędzanym przez ogłoszenie ważnych informacji dotyczących przyszłości firmy. Inwestorzy pozytywnue reagują na znaczące inwestycje w nowoczesną infrastkturę GPU oraz partnerstwo z NVIDIA.

