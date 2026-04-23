Izrael gotowy do ataku❓Dolar odbija w obawie o powrót działań wojennych w Iranie 📈

Indeks dolara wyhamował spadki i wznowił trend wzrostowy w reakcji na najnowszy komentarz ministra obrony Izraela. Israel Katz oświadczył, że państwo jest gotowe do wznowienia ataków na Iran i “czeka na zielone światło od Stanów Zjednoczonych”.

Obok popytu na bezpieczne aktywa – generowanego przez obawy o ponowną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie – dolara dodatkowo wsparły najnowsze dane PMI, według których w USA doszło do rekordowego odbicia aktywności przedsiębiorstw.

USDIDX odbił się od EMA30 na interwale H1. Źródło: xStation5

Wskaźniki PMI wzrosły powyżej oczekiwań zarówno w usługach, jak i przemyśle. Ponadto silny wkład subindeksów dla cen – zarówno dla czynników produkcji, jak i produktów końcowych – budzi obawy o presję inflacyjną, która może się rozlać na resztę gospodarki. To by z kolei oznaczało bardziej jastrzębi Fed i mniejsze szanse na obniżki stóp proc. w 2026 roku.

Sektor prywatny w USA wraca do ekspansji. Źródło: S&P Global

Największe spadki wobec dolara odnotowuje szereg walut wschodzących, m.in. węgierski forint (USDHUF: +0,5%), indyjska rupia (USDINR: +0,2%) czy południowoafrykański rand (USDZAR: +0,2%).

Wśród walut G10 spadek apetytu na ryzyko widać przede wszystkim na dolarze nowozelandzkim (NZDUSD: -0,4%), który gwałtownie wytracił zyski z początku sesji, przerywając trwające od początku tygodnia odbicie.

Co ciekawe, sąsiedni dolar australijski wykazuje się podobną odpornością co handlujący prawie na płasko funt, jen czy euro (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05%; USDJPY: +0,05%), co jest efektem gwałtownego odbicia wskaźników PMI, które dodatkowo zaostrzają ryzyko dalszych podwyżek stóp procentowych w Australii.

Pomimo dzisiejszej korekty, NZD (zielony) wciąż ma za sobą relatywnie lepszy miesiąc względem dolara niż reszta walut G10. Źródło: XTB Research

Nieproporcjonalnie więcej traci również korona norweska, którą w teorii powinien wesprzeć ostatni skok cen kontraktów na ropę Brent. Dzisiejsze odbicie USDNOK od 4-letniego dołka wskazuje zatem na czysto “risk-offowy” charakter słabości NOK.

Risk-off widać zwłaszcza, gdy porównany wzrosty USDNOK do wzrostów na NOKSEK (niebieski, odwrócony). Źródło: xStation5