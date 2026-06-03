Podsumowanie dnia: Rynki łapią oddech (03.06.2026)

Środę kończymy spadkami na niemal wszystkich kluczowych indeksach. Inwestorzy dokonują lekkiej korekty po ostatnim spektakularnym rajdzie. Nie bez znaczenia są w tym kontekście nagłówki z Bliskiego Wschodu.

Surowce

Za nami trzeci z rzędu dzień zakończony wzrostami cen surowców energetycznych. O ponad 2% wzrosły ceny ropy naftowej WTI (powyżej 95$) oraz NATGASu (w okolice 50$).

Wzrosty cen surowców energetycznych można w dużej mierze przypisywać ponownej eskalacji na Bliskim Wschodzie.

Presję wzrostową wzmóc mogła także dzisiejsza publikacja Departamentu Energii USA, która wykazał niespodziewanie duży spadek zapasów ropy – aż o 8 milionów baryłek (rynek oczekiwał spadku zaledwie o 3 mln).

W drugą stronę pokierowało się za to złoto (-1%) oraz srebro (-2%).

W tym zakresie kluczowy był wzrost rentowności obligacji. 10-letnie rentowności pokierowały się w górę m.in. w Stanach (+1,1%), Niemczech (+2%) czy Japonii (+2,3%).

Geopolityka

Iran zaatakował lotnisko w Kuwejcie. Naruszył także przestrzeń powietrzną w Bahrajnie. Ma to stanowić odwet za ostrzał irańskiego tankowca przez siły amerykańskie.

Spada prawdopodobieństwo osiągnięcia przez obie strony porozumienia, które doprowadziłoby do trwałego udrożnienia Cieśniny Ormuz jeszcze w czerwcu. Rynki przypisują takiemu scenariuszowi ok. 20% szans powodzenia.

Giełda

To wszystko prowadzi do skromnego odwrotu inwestorów od ryzyka.

Szczególnie mocno traciły dziś europejskie giełdy, w tym niemiecki DAX (1,3%), który ciągnięty był w dół przez słabe notowania dużych spółek. Osłabiły się dziś SAP (-4,3%), Deutsche Bank (-3,7%), Mercedes-Benz (-3,3%), Adidas (-3,2%) oraz Deutsche Telekom (-2,7%).

Osłabienie widzimy dziś jednak także w Stanach Zjednoczonych.

O 0,6% spada S&P 500, o 1% zaś NASDAQ Composite.

Kluczowy jest w tym kontekście przeszło 3-proc. spadek kursu akcji NVIDI. W dół kierują się także Microsoft (-3,8%), Amazon (-3,1%) oraz Palantir (-6,1%).

Zadowoleni mogą być natomiast właściciele akcji Marvella, które względem wtorkowego otwarcia poszybowały w górę o przeszło 35% (dziś o 5,3%). Stoją za tym po części niezwykle pochlebne słowa CEO Nvidii, Jensena Huanga, który wychodząc w Tajpeju na scenę z szefem Marvella namaścił spółkę jako kolejną, której wartość sięgnie biliona dolarów.

Wykres 1: Heatmapa zwycięzców oraz przegranych dnia na amerykańskim rynku (03.06.2026)

Źródło: xStation, 03.06.2026

Dane makroekonomiczne

Za nami publikacja majowych wskaźników ISM PMI dla sektora usług. Dane mają raczej drugorzędne znaczenie dla rynków, dlatego w razie braku większego zaskoczenia, reakcja inwestorów na publikację jest ograniczona. 54,5 to wynik powyżej oczekiwań, nie jednak wystarczający aby doprowadzić do podwyższonej zmienności.

Naszą uwagę zwraca nieoczekiwanie wysoki subindeks dot. nowych zamówień (57,3) oraz spójny z oczekiwaniami nasilenia presji cenowej indeks cenowy (71,3), który wzrósł do najwyższego poziomu od 2022 r. Nieco poniżej 50 z kolei dane dot. zatrudnienia (47,9), choć tu rynki wyczekują już niecierpliwie na piątkowy odczyt NFP. To zdecydowanie dane o najwyższym potencjale na wywołanie zmienności w tym tygodniu.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB