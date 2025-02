Jak wybory federalne mogą wpłynąć na indeks DAX i akcje Rheinmetall? 🔎

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w Niemczech w niedzielę, 23 lutego 2025 roku, naturalnie pojawia się pytanie, jak zareaguje wiodący niemiecki indeks, DAX, po jego niedawnym wzroście cen. Szczególnie, że trudno jest wskazać jednoznaczną przyczynę wzrostu o ponad 13% od początku roku.

Czy wynika to rzeczywiście z nadziei na utworzenie po niedzieli prorozwojowego, sprzyjającego biznesowi rządu? Czy może wręcz przeciwnie – ze spekulacji, że taki rząd się nie uformuje, co doprowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej największej gospodarki Europy, a w konsekwencji zmusi Europejski Bank Centralny (EBC) do uruchomienia „monetarnych dopłat”?

Fakt, że takie oczekiwania powinny znaleźć odzwierciedlenie również na rynku obligacji w postaci znacznego spadku rentowności niemieckich obligacji skarbowych, przemawia przeciwko tej drugiej teorii. Rentowności niemieckich obligacji po prostu nie spadły, podczas gdy DAX notował wzrosty, dlatego ta spekulacja nie jest wystarczającym wyjaśnieniem dla wzrostu indeksu.

Bez względu na przyczynę ostatnich wzrostów, znacznie ważniejsze jest obecnie pytanie, jak sytuacja potoczy się po niedzieli. W tym celu przyjrzyjmy się aktualnym sondażom i załóżmy, że wyniki wyborów będą zgodne z nimi.

Obecne prognozy dotyczące wyborów federalnych w 2025 roku wskazują, że CDU/CSU prawdopodobnie wygra wybory, uzyskując wynik w przedziale 28-30%. Na drugim miejscu znajdzie się AfD z poparciem na poziomie 20-24%, następnie SPD z wynikiem około 15% oraz Zieloni w przedziale 12-13%. Zarówno FDP, Partia Lewicy, jak i BSW mogą obawiać się o przekroczenie progu wyborczego i, według naszej oceny, nie będą miały wpływu na kształtowanie rządu.

W przypadku zwycięstwa CDU/CSU, historycznie rzecz biorąc, DAX ma tendencję do pozytywnej reakcji po wyborach, w których wygrywają konserwatyści, ponieważ zazwyczaj oznacza to stabilne warunki gospodarcze. Rząd kierowany przez CDU/CSU mógłby zaproponować ulgi podatkowe, redukcję biurokracji oraz inwestycje w infrastrukturę i technologie, co mogłoby mieć pozytywny wpływ na rynek w dłuższym okresie.

Jednak naszym zdaniem dwa czynniki przemawiają przeciwko początkowej byczej reakcji:

DAX już znacząco wzrósł w okresie poprzedzającym wybory, co zwiększa prawdopodobieństwo krótkoterminowej korekty kursu, którą dodatkowo może wzmocnić. Silny wynik AfD, który sprawiłby, że CDU mogłaby utworzyć większość rządową jedynie w koalicji z SPD i Zielonymi, co stworzyłoby polityczną niepewność. W połączeniu z ostatnimi silnymi wzrostami DAXa mogłoby to sprzyjać realizacji zysków.

Kandydat na kanclerza z ramienia CDU, Friedrich Merz, kategorycznie wykluczył możliwość koalicji z AfD (tzw. “firewall”).

Źródło: xStation

Jeśli chodzi o poszczególne akcje, uwaga rynku prawdopodobnie skupi się na Rheinmetall (RHM.DE), którego kurs również znacząco wzrósł w ostatnim czasie, ponieważ wydatki na obronność mogą nadal rosnąć pod rządami CDU/CSU.

Jednak kluczowe pytanie w tym kontekście brzmi: skąd miałyby pochodzić środki na te wydatki? Podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zasugerowała nawet możliwość zwiększenia zadłużenia państw członkowskich UE, ale do zniesienia hamulca zadłużenia zapisanego w niemieckiej konstytucji potrzebna byłaby większość dwóch trzecich głosów.

Byłoby to niemożliwe przy silnym wyniku AfD oraz przy udziale FDP w Bundestagu. (Warto jednak zauważyć, że AfD postulowała przeznaczanie 5% PKB na zbrojenia, co z jednej strony wydaje się nierealistyczne, ponieważ stanowiłoby absurdalnie wysoki udział w budżecie federalnym, a z drugiej strony AfD nie zamierzałaby finansować tego poprzez zwiększenie zadłużenia, lecz poprzez cięcia w innych obszarach budżetu państwa).

W rezultacie akcje Rheinmetall mogą doświadczyć gwałtownej korekty cenowej.

Źródło: xStation

Siemens (SIE.DE) może być również interesującą spółką dla inwestorów. Siemens działa w różnych sektorach, w tym w infrastrukturze i automatyzacji przemysłowej. Rząd koncentrujący się na inwestycjach w infrastrukturę mógłby przynieść korzyści Siemensowi. Firma korzysta również z międzynarodowych projektów, a stabilny rząd mógłby ułatwić prowadzenie biznesu na arenie międzynarodowej.

Podsumowanie

Podsumowując, w obliczu nadchodzących wyborów federalnych bardzo trudno jest obecnie przewidzieć reakcję DAX, a także poszczególnych akcji. Wiele będzie prawdopodobnie zależało od wyniku AfD oraz od tego, czy FDP wejdzie do Bundestagu.

Na podstawie ostatnich ruchów cenowych i silnego wzrostu DAX nasza opinia skłania się początkowo ku gwałtownej korekcie, choć trwałość takiego spadku jest wątpliwa, ponieważ reakcje na wiadomości polityczne zazwyczaj mają „krótkie nogi”.

Tekst przygotowany przez niemiecki oddział Działu Analiz XTB