Poranna odprawa (25.08.2025)

Wall Street zakończyło ostatni tydzień dynamicznym odbiciem ( S&P 500 : +1,5%, Nasdaq : +1,9%, DJIA : +1,9%, Russell 2000 : +3,86%) w reakcji na gołębie wystąpienie prezesa Fed Jerome’a Powella, który cytując większe ryzyko słabszego rynku pracy otworzył drzwi do potencjalnej obniżki stóp we wrześniu. Aktualnie futuresy na amerykańskie indeksy handlują lekko pod kreską ( US500 : -0,05%), EU50 traci 0,2%.

W rejonie Azji i Pacyfiku perspektywy luzowania stóp w USA generuje szeroki optymizm. MSCI Asia Pacific Index dodaje ponad 1,1%, napędzany przede wszystkim wzrostami w Chinach ( HSCEI : +1,8%, Hang Seng : +1,7%). Na zielono również japoński Nikkei 225 (+0,3%), Shanghai SE Composite (+0,72%), południowokoreański Kospi (+1%) oraz indyjski Nifty 50 (+0,3%). Australijski S&P/ASX 200 handluje na płasko.

Chiny mogą potencjalnie podjąć się rządowego finansowania prac renowacyjnych celem wsparcia wciąż osiadającego rynku nieruchomości, podał Securities Daily cytując ekspertów z sektora. Chińscy deweloperzy odnotowują dynamiczne wzrosty (m.in Vanke: +15%).

Sprzedaż detaliczna w Nowej Zelandii niespodziewanie wzrosła w II kw. 2025 (+0,5%. Prognoza -0,3%, poprzednio 0,8%). Największy wzrost sprzedaży odnotowała elektronika (+4,6% k/k), a największy spadek – farmaceutyki i “inne” (-1,2% k/k).

Na rynku forex: indeks dolara delikatnie odbija po wyprzedaży w reakcji na piątkowe wystąpienie Powella ( USDIDX : +0,15%). Największą korektę odnotowują bezpieczne przystanie, tj. jen japoński ( USDJPY : +0,25%) oraz frank szwajcarski ( USDCHF : +0,2%). EURUSD traci 0,15%, utrzymując się na poziomie 1,17. Największy opór dolarowi stawiają waluty Antypodów ( AUDUSD : +0,05%, NZDUSD : +0,03%), które zyskują na fali apetytu na ryzyko.

Metale szlachetne również się cofają: złoto traci 0,2% do 3364 USD, srebro 0,15% do 38,82 USD, pallad 0,3%, natomiast wyjątkiem jest platyna , która zyskuje 0,2%.

Spadki nie omijają surowców energetycznych: NATGAS traci 1,8%, pod kreską również ropa brent i WTI (ok. -0,2%) pomimo gróźb Donalda Trumpa, że na Rosję zostaną nałożone “ogromne sankcje” jeśli nie dojdzie do żadnego porozumienia w ciągu 2 tygodni.

Kryptowaluty przedłużają straty po dość zmiennym handlu w niedzielę. Bitcoin traci 0,25% do 112 500 USD, Ethereum 1,35% do 4722 USD, na czerwono również kontrakty na Dogecoina (-2,2%), Sushi (-1,9%) czy Chainlinka (-0,4%).

