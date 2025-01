Johnson & Johnson zaskakuje wynikami za IV kwartał, akcje zyskują przed sesją

Koncern farmaceutyczny i medyczny Johnson & Johnson (J&J) opublikował wyniki za czwarty kwartał 2024, które okazały się lepsze od oczekiwań analityków, choć w przypadku zysków nieznacznie niżej w porównaniu do poziomów z zeszłego roku. Spółka zanotowała wyższy od prognoz zysk na akcję, co przełożyło się na wzrost kursu akcji w handlu przedsesyjnym nawet o 1,9%. W tym momencie jednak całość wzrostu została zredukowana i akcje tracą przed sesją 0,5%.

Kluczowe dane z raportu za IV kwartał:

Skorygowany zysk na akcję (EPS): 2,04 USD vs. 2,29 USD rok do roku (prognoza Bloomberga: 1,99 USD)

Przychody: 22,52 mld USD, wzrost o 5,3% rok do roku (prognoza: 22,43 mld USD)

Przychody z segmentu MedTech: 8,19 mld USD, wzrost o 6,7% rok do roku (prognoza: 8,23 mld USD)

Sprzedaż poszczególnych leków:

Imbruvica: 731 mln USD, spadek o 7,2% rok do roku (prognoza: 711,6 mln USD)

Invega Sustenna: 1,06 mld USD, wzrost o 5,1% rok do roku (prognoza: 1,03 mld USD)

Darzalex: 3,08 mld USD, wzrost o 21% rok do roku (prognoza: 3,02 mld USD)

Erleada: 784 mln USD (prognoza: 792,1 mln USD)

Tremfya: 949 mln USD, wzrost o 4,3% rok do roku (prognoza: 1,05 mld USD)

Remicade: 359 mln USD, spadek o 16% rok do roku (prognoza: 371,8 mln USD)

Stelara: 2,35 mld USD, spadek o 15% rok do roku (prognoza: 2,4 mld USD)

Zytiga: 135 mln USD, spadek o 33% rok do roku (prognoza: 134,4 mln USD)

Xarelto: 676 mln USD, wzrost o 29% rok do roku (prognoza: 512,4 mln USD)

Simponi: 583 mln USD, wzrost o 16% rok do roku (prognoza: 502,7 mln USD)

Prognozy na rok 2025:

Przychody: od 89,2 mld USD do 90 mld USD

Skorygowany zysk operacyjny na akcję: od 10,75 USD do 10,95 USD

Skorygowany zysk na akcję: od 10,50 USD do 10,70 USD

Komentarz do wyników

Spółka prognozuje wzrost operacyjnej sprzedaży w 2025 roku w przedziale od 2,5% do 3,5%. Prognozy te nie uwzględniają wpływu przejęcia Intra-Cellular Therapies Inc. (ITCI). Przejęcie to może mieć wpływ na skorygowany zysk na akcję w wysokości do 35 centów na akcję w skali roku i będzie zależało od daty zamknięcia transakcji, która jest planowana na drugi kwartał. Przejęcie za blisko 15 miliardów dolarów ma wzmocnić pozycję J&J w obszarze leczenia chorób neurologicznych.

Jak wynika z doniesień Bloomberga, silna sprzedaż leków onkologicznych, takich jak Darzalex, zrekompensowała spadek popytu na leki stosowane w leczeniu łuszczycy, w tym Stelara, która mierzy się z konkurencją ze strony leków generycznych.

Spółka oczekuje również na zatwierdzenie przez sąd ugody w wysokości 8 miliardów dolarów, która miałaby zakończyć tysiące roszczeń związanych z produktami zawierającymi talk.

Mimo wyzwań związanych z negocjacjami cen leków w USA, przedstawiciele J&J wyrażają optymizm co do przyszłości branży farmaceutycznej, szczególnie w kontekście potencjalnej administracji Donalda Trumpa, która może wesprzeć producentów działających na terytorium USA.

Akcje spółek farmaceutycznych w USA (poza Eli Lily) znajdują się pod presją od wielu miesięcy. W ujęciu rocznym JNJ traci ok. 7%, natomiast od początku września trwa niemal nieprzerwany spadek. Od 10 stycznia akcje JNJ odbiły już o 10%. Źródło: xStation5