Johnson & Johnson zyskuje po lekkim przebiciu oczekiwań za 3Q24 📊

Johnson & Johnson (JNJ.US) opublikowa艂 dzi艣 wyniki za 3Q24. Sprzeda偶 sp贸艂ki w segmencie MedTech okaza艂a si臋 ni偶sza od rynkowych prognoz, jednak偶e na poziomie zyskowno艣ci J&J pozytywnie zaskoczy艂 rynek. Notowania sp贸艂ki zbli偶aj膮 si臋 do g贸rnych ogranicze艅 szerokiego trendu spadkowego, w jakim sp贸艂ka znajduje si臋 od pocz膮tku tego roku.聽



殴r贸d艂o: xStation

Sp贸艂ka zaraportowa艂a sprzeda偶 na poziomie 22,47 mld $, co oznacza lekk膮 popraw臋 w stosunku do poprzedniego roku (+5,5% r/r). Najmocniejszy wzrost sprzeda偶y odnotowa艂 produkt Darzalex, kt贸rego przychody wzros艂y o 21% r/r. W segmencie MedTech sp贸艂ka zaraportowa艂a 7,89 mld z艂, co oznacza s艂abszy wynik od oczekiwa艅 rynkowych.聽

Lepiej wygl膮da sytuacja w przypadku skoryg. zysku na akcj臋, kt贸ry wyni贸s艂 2,42 $ i przebi艂 oczekiwania przewiduj膮ce 2,19 $/akcj臋. Korekta obejmowa艂a ok. 3 mld $ koszt贸w jednorazowych wydarze艅 m.in. zwi膮zanych z kosztami prawnymi i kosztami akwizycji.聽

Johnson & Johnson obni偶y艂 swoje przewidywania odno艣nie zyskowno艣ci na ca艂y 2024 r., g艂贸wnie ze wzgl臋du na transakcj臋 przej臋cia sp贸艂ki V-Wave. Nowe prognozy sp贸艂ki zak艂adaj膮 skoryg. zysk na akcj臋 w przedziale: 9,88-9,98 $ (wobec wcze艣niejszych przewidywa艅 wynosz膮cych 9,97-10,07 $).聽

WYNIKI ZA 3Q24: