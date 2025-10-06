JP225 zyskuje 4,50% 🚀

Rządząca od lat 50. Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP) wybrała Sanae Takaichi na swojego nowego lidera, zastępując Shigeru Ishibę. Wybory lidera LDP w praktyce przesądzają o tym, kto zostanie premierem Japonii, ponieważ partia posiada większość koalicyjną w parlamencie. Takaichi, doświadczona konserwatywna parlamentarzystka i protegowana zmarłego premiera Shinzo Abe, znana jest z poparcia dla polityki stymulacyjnej według Abe, czyli silnej ekspansji fiskalnej, wsparcia inwestycji korporacyjnych i strategicznych wydatków przemysłowych. Jej wybór sygnalizuje kontynuację prorozwojowego podejścia Abe’ego, a nie zwrot w kierunku oszczędności budżetowych. Takaichi obiecuje ożywić japońską gospodarkę poprzez silną interwencję państwa, stawiając na wzmacnianie potencjału narodowego, wyższe inwestycje publiczne i ściślejsze relacje z USA w kwestiach bezpieczeństwa

Rynki zinterpretowały jej zwycięstwo jako wyraźny sygnał polityki prorozwojowej i akomodacyjnej. Program Takaichi zakłada zwiększenie inwestycji publicznych w kluczowych sektorach — takich jak obrona, półprzewodniki i sztuczna inteligencja — oraz ulgi podatkowe dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Takaichi popiera ścisłą współpracę z Bankiem Japonii, aby utrzymać rozgrzaną gospodarkę, zamiast zaostrzać warunki finansowe. Takie podejście kontrastuje z wcześniejszymi oczekiwaniami, że BoJ może ponownie podnieść stopy pod koniec 2025 r. Traderzy szybko ograniczyli więc zakłady na podwyżki w najbliższym czasie, co spowodowało spadek rentowności krótkoterminowych obligacji, mimo wzrostu rentowności długoterminowych z powodu obaw o deficyt.

Przed głosowaniem inwestorzy wyceniali niemal 70% szans na podwyżkę stóp do końca roku; do poniedziałku prawdopodobieństwo to spadło do ok. 50%.

Reakcja rynkowa

Rynki finansowe zareagowały gwałtownie. Kapitał popłynął do rynku akcji. Indeks Nikkei225 (JP225) zyskuje dzisiaj 4,60% do rekordowych 48,100 punktów napędzany przez spółki technologiczne, przemysł ciężki i nieruchomości, które korzystają z luźnej polityki kredytowej.

Jednocześnie jen osłabił się o prawie 0,70% względem dolara, przebijając poziom 150 JPY za dolara. Rynek zweryfikował „trade Takaichi” jako silną rotację w kierunku akcji kosztem obligacji, odzwierciedlając oczekiwania, że stymulacja fiskalna i opóźniona normalizacja BoJ zdominują perspektywy gospodarcze Japonii w nadchodzących miesiącach.